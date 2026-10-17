Нетанјаху одговорио Обами: Јеврејски народ није окупатор у земљи својих предака

Аутор:АТВ редакција
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Израелски премијер Бењамин Нетанјаху изјавио је да јеврејски народ није страни окупатор у земљи својих предака.
Поводом изјаве бившег америчког предсједника Барака Обаме да Израел "отима земљу људима", Нетанјаху је рекао да израелска историја није колонијални подухват.
"Наша земља није украдена. Ово је наша домовина. Зове се Јудеја", рекао је Нетањаху у видеу објављеном на "Иксу".
Он је указао на повезаност јеврејског народа са земљом Израел.
"Њен библијски назив је Јудеја. Одатле потичу Јевреји. Са том смо земљом повезани хиљадама година", истакао је Нетанјаху.
Он је навео да ће се "мир изграђен на илузијама разбити о стијене блискоисточне стварности".
Израелски премијер је направио разлику између Израела и европских држава са колонијалном прошлошћу, наводећи да Јевреји у Израелу нису ни "Холанђани у Индонезији" нити "Белгијанци у Конгу".
"Ми смо Јевреји у у Јудеји", рекао је Нетанјаху.
Говорећи о путу према мировном споразуму, Нетанјаху је навео да препрека миру није Израел, него његови непријатељи у региону, који су уједно и непријатељи Сједињених Држава.
Он је истакао да Израел и САД бране заједничку цивилизацију.
Посебно је указао да непријатељи Израела одбијају да признају права јеврејског народа на властиту државу унутар било каквих граница.
"Израел се неће коцкати са својим опстанком како би удовољио онима који одбијају да прихвате историјске чињенице и признају наше право на постојање", закључио је Нетанјаху, преноси Срна
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