Logo

Нетанјаху одговорио Обами: Јеврејски народ није окупатор у земљи својих предака

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
17.10.2026 07:58

Коментари:

1
Нетанјаху одговорио Обами: Јеврејски народ није окупатор у земљи својих предака
Фото: Tanjug/AP/Ariel Schalit

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху изјавио је да јеврејски народ није страни окупатор у земљи својих предака.

Поводом изјаве бившег америчког предсједника Барака Обаме да Израел "отима земљу људима", Нетанјаху је рекао да израелска историја није колонијални подухват.

"Наша земља није украдена. Ово је наша домовина. Зове се Јудеја", рекао је Нетањаху у видеу објављеном на "Иксу".

Он је указао на повезаност јеврејског народа са земљом Израел.

"Њен библијски назив је Јудеја. Одатле потичу Јевреји. Са том смо земљом повезани хиљадама година", истакао је Нетанјаху.

Он је навео да ће се "мир изграђен на илузијама разбити о стијене блискоисточне стварности".

Израелски премијер је направио разлику између Израела и европских држава са колонијалном прошлошћу, наводећи да Јевреји у Израелу нису ни "Холанђани у Индонезији" нити "Белгијанци у Конгу".

"Ми смо Јевреји у у Јудеји", рекао је Нетанјаху.

Говорећи о путу према мировном споразуму, Нетанјаху је навео да препрека миру није Израел, него његови непријатељи у региону, који су уједно и непријатељи Сједињених Држава.

Он је истакао да Израел и САД бране заједничку цивилизацију.

Посебно је указао да непријатељи Израела одбијају да признају права јеврејског народа на властиту државу унутар било каквих граница.

"Израел се неће коцкати са својим опстанком како би удовољио онима који одбијају да прихвате историјске чињенице и признају наше право на постојање", закључио је Нетанјаху, преноси Срна

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Израел

Јевреји

Бењамин Нетанјаху

Барак Обама

Сукоб

Америка

Коментари (1)

Више из рубрике

Нафтна бушотина на нафтном пољу

Свијет

Цијене нафте премашила психолошку границу

11 ч

0
Бијела кућа, предсједничка резиденција у Америци

Свијет

Портпарол Бијеле куће одлази са функције након само пет дана

12 ч

0
"Лажна вијест": Како је Трамп покопао све наводе ФБиХ и мејнстрим медија?

Свијет

"Лажна вијест": Како је Трамп покопао све наводе ФБиХ и мејнстрим медија?

12 ч

2
Трамп: Приче о смјени Сузи Вајлс лажне, она је невјероватна особа и најуспјешнији шеф Кабинета

Свијет

Трамп: Приче о смјени Сузи Вајлс лажне, она је невјероватна особа и најуспјешнији шеф Кабинета

13 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

09

48

Плави воз Јосипа Броза Тита поново у функцији

09

46

Надутост вам квари јутро? Додајте овај састојак уз јутарњу каву и ријешите се проблема

09

39

Ватра гута све пред собом: Хиљаде људи у Калифорнији у опасности, школе затворене

09

30

Фудбалер дошао у Британију убити човјека, наредбе му слао "Агент 47"

09

25

У Хрватској у ризику од сиромаштва 19,5 одсто становника

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима