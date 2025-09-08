Нетанјаху: У току интензивни рат против терора на неколико фронтова

08.09.2025
14:09
Премијер Израела Бењамин Нетанјаху изјавио је данас да је та земља у интензивном рату против терора на неколико фронтова.
Он је то рекао приликом посјете мјеста гдје је јутрос дошло до напада на аутобус у Јерусалиму приликом којег је убијено најмање шест, а повријеђено више од 20 путника, преноси Џерузалем пост.
- У току је потјера и опкољавање села из којих су терористи дошли. Једна од особа која је убила терористу био је ултраортодоксни војник из батаљона Хашмонаим. Ова убиства, ови напади, на свим фронтовима, они нас не слабе. Они само повећавају нашу одлучност да завршимо мисије које смо преузели на себе, у Гази, у Јудеји и Самарији, свуда - рекао је Нетанјаху.
Иначе, Нетанјаху је данас требало да свједочи у судском поступку који се води против њега због корупције, али је због напада одложио долазак на суд.
Напад се догодио јутрос у 10.13 по локалном времену када су двојица мушкараца отворила ватру на аутобус са путницима. Њих су на лицу мјеста убили припадник израелске војске (ИДФ) и један наоружани цивил који су се налазили у близини, а касније је саопштено да су нападачи Палестинци из Западне обале из области Рамала.
Након напада ИДФ је покренуо претресе у области Рамала, а сви улази и излази из Јерусалима су до даљег затворени.
