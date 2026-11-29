Аутор:АТВ редакција
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Антивладини протести у Тирани, одржани у суботу на дан када Албанија обиљежава 114. годишњицу независности, ескалирали су у један од најжешћих сукоба од почетка вишемјесечних немира, а полиција је у разбијању масе употријебила и дронове за бацање сузавца из ваздуха.
Према снимцима и извјештајима с терена, снаге безбједности користиле су беспилотне летјелице како би из ваздуха испуштале сузавац на окупљене демонстранте на тргу.
🚨🇦🇱 WATCH: ALBANIAN POLICE DEPLOY TEAR GAS FROM DRONES DIRECTLY ABOVE PROTESTERS IN TIRANA, PUTTING CITIZENS AT RISK OF BEING STRUCK BY GAS CANISTERS AND EXPOSED TO TOXIC CHEMICAL AGENTS
#AlbaniaProtest #Albania #FreeAlbania https://t.co/9wklTD88iV— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) November 28, 2026
Учесници протеста су на то одговорили тако што су успјели да оборе најмање један полицијски дрон, након чега су га на улици потпуно разбили.
Albania deploys DRONE to DROP TEAR GAS on ANTI-GOVERNMENT PROTESTERS
UAV flies overhead, releasing GRENADE after GRENADE into crowd
Protesters manage to BRING DOWN one DRONE and SMASH it to pieces https://t.co/CZ7dRtiY78— RT (@RT_com) November 28, 2026
Поред сузавца са земље и из ваздуха те водених топова, полиција је против демонстраната користила и гумене метке.
Иако су први извјештаји говорили о осам хоспитализованих, према ажурираним подацима албанског Министарства здравља и социјалне заштите, укупан број повријеђених у суботњим сукобима порастао је на 30.
Међу повријеђенима је девет полицајаца, 12 демонстраната, шест медијских радника те троје случајних пролазника. Из министарства је потврђено да су сви збринути пацијенти у стабилном стању. Према првим подацима, полиција је ухапсила најмање троје демонстраната.
Хиљаде грађана, који су у пријестоницу стигли из свих дијелова Албаније, али и из дијаспоре, првобитно су се мирно окупили на Скендербеговом тргу узвикујући „Оставка!“ и носећи транспаренте с порукама попут „Албанија није на продају“.
Ситуација је измакла контроли након што се колона упутила према Булевару мученика нације и згради Владе. Мање групе маскираних особа издвојиле су се из масе те камењем и молотовљевим коктелима засули полицију и објекте, а мета напада било је и сједиште владајуће Социјалистичке партије.
Демонстранти су разбијали прозоре на зградама Министарства саобраћаја и Централне банке, покушали да провале врата Министарства унутрашњих послова те да се пробију до канцеларије премијера Едија Раме, али их је полиција потиснула. Уништаване су и уличне надзорне камере, док су јаке полицијске снаге вршиле детаљне контроле возила на свим улазима у Тирану.
Поводом нове ескалације насиља огласила се и Европска унија, којој Албанија тежи да приступи до 2030. године. Из ЕУ су затражили истрагу због навода о прекомјерној употреби полицијске силе те позвали све стране на хитну деескалацију тензија.
Окупљени грађани поручили су да не одустају од захтјева за смјеном премијера Едија Раме, који је на власти од 2013. године, истичући корупцију, сиромаштво и масовно исељавање као главне разлоге изласка на улице. Пензионери су указали на тежак живот с примањима од свега 120 евра мјесечно, док су студенти затражили промјену читавог система.
Суботњи протести наставак су таласа демонстрација који траје од краја маја, познатог у јавности као покрет „Фламинго“. Првобитни повод био је отпор великом луксузном туристичком пројекту на јужној обали Албаније, повезаном с инвестиционом компанијом Џареда Кушнера, зета америчког предсједника Доналда Трампа. Покрету су се у септембру придружили студенти, тражећи боље образовање и животни стандард, након чега су захтјеви прерасли у директан притисак за одлазак Раме с власти, преноси Кликс.
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