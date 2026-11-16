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Није само ''Ој Косово, Косово'': У Бриселу се свирало и ужичко коло и ''Ајде, Јано''

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АТВ редакција
16.11.2026 20:43

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Ужичко коло у Бриселу
Фото: Screenshot / X

Бојана Селаковић, координатор Националног конвента о Европској унији, објавила је на мрежи Икс да се током Форума о проширењу ЕУ у Бриселу, поред интерпретације песме "Ој Косово, Косово", играло и ужичко коло, али и да је оркестар из Словеније извео стару српску пјесму "Ајде, Јано".

"Коло је стигло и до Брисела, а Словенци су свирали и 'Ајде, Јано'. Представници Студентске листе су поздрављени овацијама и коначно је понос бити из Србије у Бриселу, а душмани нек пукну", написала је Селаковић.

Подсјетимо, извођење пјесме "Ој Косово, Косово" на форуму Европске уније о проширењу изазвало је полемику на друштвеној мрежи Икс, након што је оснивач Фонда за хуманитарно право Наташа Кандић јавно упитала да ли је неко од присутних активиста невладиних организација из Србије реаговао и тражио да се извођење прекине.

На њену објаву одговорила је координатор Националног конвента о Европској унији Бојана Селаковић, која је навела да је била присутна, али да није имала никакву реакцију, јер, како је навела, то нема везе са њом или било ким из Србије.

(Блиц)

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Тагови :

Европска унија

Ужичко коло

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