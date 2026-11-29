Аутор:АТВ редакција
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Преговори између израелског премијера на одласку Бењамина Нетанјахуа и његовог политичког ривала Гадија Ајзенкота завршени су у недјељу, 29. новембра, без конкретног договора о формирању владе националног јединства.
Упркос уступку који је Нетанјаху понудио у посљедњем тренутку, двије стране нису успјеле да превазиђу дубоке политичке разлике.
Састанак је одржан у сједишту израелске војске у Тел Авиву, а почео је безбједносним брифингом, прије него што су разговори прешли на могућност формирања заједничке владе. Представници странака састанак су описали као конструктиван, али значајнијег помака није било, преноси Тајмс оф Израел (The Times of Israel).
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Нетанјаху је непосредно прије сусрета понудио значајан уступак, пристајући да Ајзенкот први преузме функцију премијера у оквиру евентуалног договора о ротацији на челу владе. Према том приједлогу, Нетанјаху би у почетку обављао функцију замјеника премијера, а касније би дошло до промјене на челу извршне власти.
Ајзенкот је, међутим, инсистирао на томе да евентуални договор мора бити заснован на конкретним политичким принципима и програмским циљевима. Такође је поручио да остаје привржен партнерима из свог политичког блока, што додатно компликује могућност договора с Нетанјахуовим Ликудом.
Међу кључним спорним питањима налазе се однос према арапским странкама, укључивање ултраортодоксних политичких партија у будућу владу, као и питање обавезног служења војног рока за ултраортодоксне Јевреје. Разлике постоје и када је ријеч о политичким и безбједносним питањима, укључујући однос према рату и одговорности за безбједносне пропусте који су претходили нападу Хамаса 7. октобра 2023. године.
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Према извјештајима израелских медија, након састанка није договорен нови сусрет преговарачких тимова, што указује на озбиљне препреке у покушају формирања владе националног јединства.
Ајзенкот се налази под притиском да до 6. децембра формира нову владу, а уколико не успије, може затражити додатних 14 дана. Неуспјех преговора с Нетанјахуом могао би додатно закомпликовати политичку ситуацију у Израелу и отворити простор за нове преговоре с другим политичким актерима.
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