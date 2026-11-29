Аутор:АТВ редакција
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Четрнаестогодишњи дјечак смртно је страдао на базену у граду Албштату у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг, саопштила је полиција.
Два посјетиоца пронашла су дјечака без знакова живота у тобогану, а напори екипе хитне помоћи да га реанимира нису успјели.
Портпарол полиције рекао је да је дјечак пронађен унутар тобогана, који повезује два дијела и гдје је ток слабији него у осталим дијеловима.
Тинејџери би требало да могу да стоје у овом дијелу.
Смрт тинејџера за сада се третира као несрећа, наводи ДПА.
Према полицијским подацима, у групи у којој је био дјечак налазило се од 15 до 20 људи.
Тобоган од 96 метара рекламира се као "ријека са дивљим водама" са "кривинама, вртлозима водом и брзацима".
Управа базена одбила је да коментарише несрећу, а рад је данас настављен, преноси Срна.
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