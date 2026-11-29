Аутор:АТВ редакција
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Њемачки министар за животну средину Карстен Шнајдер позвао је на преобликовање ријеке Рајни да би се заштитио теретни транспорт и побољшало складиштење воде како климатске промјене напредују.
"Морамо да прилагодимо ријеку како бисмо дугорочно заштитили теретни транспорт", рекао је Шнајдер за лист "Келнер Штат-Анцајгер", наглашавајући значај Рајне за њемачку индустрију.
Он је позвао њемачке савезне покрајине да уложе средства за финансирање водне инфраструктуре, преноси "Дојче веле".
Низак водостај на Рајни ове године је пореметио пловидбу, приморавајући теретне бродове да носе лакше терете и повећавајући трошкове транспорта за предузећа која се ослањају на пловни пут.
Шнајдер, из Социјалдемократске партије лијевог центра, жели да ријеци да више простора, умјесто да је продубљује.
Његови приједлози укључују обнављање притока и бивших рјечних канала и коришћење поплавних равница за складиштење воде.
Министар животне средине и саобраћаја Сјеверне Рајне-Вестфалије Оливер Кришер позвао је на акциони план "Рајна 2050" који укључује стручњаке и покрајине дуж ријеке.
Он је рекао да су и природна подручја за задржавање воде и циљана побољшања пловних канала потребни да би се заштитила будућност Рајне као транспортне руте, извора воде и екосистема, преноси Срна.
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