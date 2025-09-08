Њемачка више није најпожељнија

Извор:
Број нових захтјева за азил у Европској унији, Норвешкој и Швајцарској нагло је пао у првој половини године, показали су подаци ЕУ у понедјељак. Њемачка више није на првом мјесту за тражитеље азила, као што је била прије много година, преноси Њемачка новинска агенција (Дпа).
Европска агенција за азил (ЕУАА) са сједиштем на Малти објавила је да је између јануара и јуна поднесено 399.000 нових захтјева, што је 114.000 мање него у истом периоду 2024. године.
То је пад од 23 одсто. Бројка укључује све чланице ЕУ, као и Норвешку и Швајцарску.
У првих шест мјесеци ове године Француска је била прва по броју захтјева са 78.000. Слиједе је Шпанијаа са 77.000, Њемачка са 70.000 и Италија са 64.000.
Пад захтјева увелико се приписује свргавању Башара ал-Асада у децембру, што је значајно смањило број Сиријаца који траже заштиту.
Умјесто тога, највећа група подносилаца захтјева били су Венецуеланци с 49.000 случајева, испред Авганистанаца (42.000) и Сиријаца (25.000). Готово сви Венецуеланци поднијели су захтјеве у Шпанији, гдје њихов заједнички језик олакшава интеграцију.
Захтјеви су пали у већини главних земаља, осим Француске. Највећи пад забиљежила је Њемачка, 43 одсто, затим Италија 25 процената и Шпанија 13 одсто.
Власти су одобриле само један од четири захтјева који су први пут поднесени, што је најнижа стопа икад.
Међутим, заостатак је и даље огроман - крајем јуна више од 900.000 првостепених случајева било је неријешено, а с могућношћу жалби укупан број случајева је близу 1.3 милиона.
Управљање миграцијама остаје једно од најспорнијих политичких питања у Европи.
ЕУ је појачао сарадњу са сјеверноафричким земљама како би ограничио илегалне преласке Средоземног мора, гдје се и даље догађају смртоносне несреће, преноси "Феникс-Магазин".
