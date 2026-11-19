Аутор:АТВ редакција
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Припадници њемачке царинске службе из Пасауа током контроле у сриједу, 18. новембра, открили три мигранта који су се крили у товарном простору теретног возила из Босне и Херцеговине.
Контрола је извршена у у Индустријској улици, а ријеч је о особама које су прокријумчарене у Немачку.
Током контроле возила са босанскохерцеговачким регистарским ознакама, службеници и возач су чули куцање и повике из товарног простора.
Припадници савезне полиције и царински истражитељи су након тога отворили полуприколицу, која је била натоварена мрким угљем и обезбијеђена царинском пломбом.
Тројица мушкараца - држављанин Нигерије, држављанин Гане и држављанин Марока - имају између 19 и 26 година. Нису могли да покажу лична документа, а њихово здравствено стање је било стабилно.
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Прве истраге су показале да је возач (26) из Босне и Херцеговине ушао у земљу преко прелаза Субен на ауто-путу А3. Током испитивања, прокријумчарени мушкарци су изјавили да су у камион ушли у Словенији уз помоћ непознате особе и без знања возача.
Против њих су поднесене пријаве и данас су приведени судији. Возач је успио увјерљиво да докаже да није знао ништа о мигрантима у камиону, те се у истражном поступку води као свједок, пишу Независне новине.
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