Аутор:АТВ редакција
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Њемачка авио-компанија "Луфтханза" планира укидање 1.000 радних мјеста, пошто су напори за смањење трошкова спорији него што су се надали у компанији, док и раст цијена енергената због сукоба са Ираном представља додатни проблем, наводи се у интерном писму у који је увид имала агенција АФП.
"Луфтханза" је покренула програм за смањење трошкова 2024. године како би смањила трошкове али, како се наводи у поруци упућеној особљу, досадашње мјере нису биле довољне.
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У првих девет мјесеци ове године, "Луфтханза" је мјесечно пословала у просјеку са губитком од 20 милиона евра.
"И током ове године било је разних проблема, од сукоба на Блиском истоку, веома високих цијена горива и девет дана штрајкова, а наши ионако високи трошкови додатно отежавају ситуацију", истиче се у писму.
Њемачка авио-компанија сада планира да отпусти 1.000 стално запослених радника на аеродромима у Франкфурту и Минхену, преноси "Срна".
"Луфтханза", под чијом су контролом авио-компаније из Аустрије, Швајцарске и Белгије, прошле године је најавила планове за укидање 4.000 радних мјеста до 2030. године и то углавном из администрације. Није познато да ли су данас најављена отпуштања обухваћена у том кругу или су то додатне мјере.
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