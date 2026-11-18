Аутор:АТВ редакција
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Градско веће Манхајма намерава да одборнику који је одржао свингерску журку у сали за састанке изрекне новчану казну, јавља њемачки лист "Билд".
Таблоид је дошао у посед нацрта резолуције градског вијећа пред састанак у уторак, гдје је на дневном реду изрицање казнене мјере од 750 евра, због немилог догађаја од летос.
"Градско веће Манхајма осуђује злоупотребу сале већнице за неовлашћени догађај", наводи се у резолуцији.
Одборник Жилијен Фера (35) је крајем августа одржао "окупљање посвећено локалној политици" у просторији 58а, која обично служи као сала за састанке и бирачко мјесто. Фера је послије испричао како је састанак био нешто непосредније природе.
"Било нас је укупно деветоро – двије жене и седам мушкараца, при чему су двојица мушкараца, нажалост, била помало стидљива и само су посматрала", испричао је Фера медијима крајем августа.
Оргија је трајала сат времена, након чега је Фера уредно закључао салу и вратио кључ портиру.
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Фера се бунио против најављене казнене мјере, наводећи да у општинским прописима и пословнику градске већнице не постоји забрана таквих активности. Покушао је да тужи градоначелника регионалном суду у Калсруеу, али је одбијен због "пристрасности".
Фера, иначе нудистички активиста, инсистира да је оргија била легитиман састанак о политичким темама.
"Пошто није било ријечи о чисто теоријској дискусији, већ о догађају са снажним практичним фокусом, могли су се стећи вриједни увиди у конкретан дизајн траженог нудистичког свингерског раја", рекао је он, како наводи "Билд".
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