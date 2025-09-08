Logo
НЛО пронађен у Пољској

Извор:

Танјуг

08.09.2025

09:33

НЛО пронађен у Пољској

Пољски граничари су пријавили да су пронашли остатке неидентификованог летећег објекта (НЛО) у селу у близини границе са Бјелорусијом, саопштила је касно синоћ пољска полиција.

У саопштењу се наводи да је полиција обавјештена синоћ да су граничари пронашли остатке неидентификованог летећег објекта у близини граничног прелаза Тереспољ у Полатичама, пренио је Ројтерс.

Полиција је објавила на Фејсбуку да обезбјеђује мјесто гдје су пронађени остаци летећег објекта и да нико није повријеђен у инциденту.

Пољска је у стању високе приправности након што је залутала украјинска ракета погодила јужно пољско село 2022. године, када су погинуле двије особе, неколико мјесеци након почетка руске специјалне војне инфорамције.

Подсјетимо, почетком септембра такође су остаци НЛО пронађени у близини села Мајда Сиелец у источној Пољској. На крају је установљено да је у питању био дрон.

