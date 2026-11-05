Нова ескалација у Ормуском мореузу: Иранска гарда тврди да су запаљена два нафтна танкера и тегљач

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Иранска Исламска револуционарна гарда (ИРГЦ) саопштила је у четвртак да су се два нафтна танкера и један тегљач запалили у одвојеним инцидентима, након што су покушали да прођу кроз Ормуски мореуз неодобреним пловним рутама.
Према наводима Гарде, које преноси Ројтерс, један танкер је ударио у мину док је покушавао да прође јужном рутом кроз мореуз.
Други супертанкер запалио се приликом скретања са одобрене руте у источном дијелу мореуза. Запалио се и тегљач који је пришао другом броду како би помогао у гашењу пожара.
Иран забрањује пловидбу рутама које није одобрио и већ седмицама извјештава о бродовима који су на њима страдали.
Само дан раније Гарда је тврдила да су четири танкера налетјела на мине. Крајем октобра објављено је да је танкер са два милиона барела нафте ударио у мину и запалио се, а Гарда је тврдила и да је зауставила два танкера која су пловила уз подршку америчке војске. Средином октобра је, према иранским наводима, након удара у мину потонуо теретни брод са 2.500 контејнера.
Напетости трају због рата између САД и Ирана, који је ушао у осми мјесец. Америчке снаге су 2. новембра напале стратешко острво Кешм у мореузу, а Иран је дан касније објавио снимке тунела из којих лансира противбродске ракете.
Поремећаји у пловидби кроз мореуз довели су до раста цијена нафте, док земље Персијског залива траже алтернативне транспортне правце. КатарЕнерџи је тако ове седмице договорио куповину додатних седам милиона тона америчког течног природног гаса годишње.
(Кликс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму