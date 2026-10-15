Нова правила за странце у Њемачкој: Један регистар и брже признавање диплома љекарима

Аутор:АТВ редакција
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За стране држављане који живе и раде у Њемачкој или се спремају да живе и раде у овој држави, 1. новембра почиње примјена дијела нових прописа о дигитализацији управе за странце.
Бундестаг је 9. јула усвојио Закон о даљем развоју дигитализације управе за миграције, а закон је објављен у Службеном листу 28. јула. Савезна влада наводи да је циљ растеретити управу и убрзати поступке за странке. Централни регистар странаца (АЗР) зато ће се више користити за чување и размјену докумената и података потребних у поступцима боравка.
Према прегледу њемачког Информационог савеза за азил и миграције, законом се проширује чување и поновна употреба биометријских података, односно фотографија, отисака прстију и потписа. Олакшава се и приступ документима из визног поступка. У регистру ће се чувати и подаци о социјалним давањима те документи за утврђивање идентитета.
Према извјештају Одбора за унутрашње послове Бундестага, у истом регистру централно ће се чувати и гарантна изјава. То је изјава којом неко у Њемачкој преузима трошкове боравка госта из иностранства.
Измјене не ступају на снагу одједном. Дио се примјењује од 1. новембра 2026. године, дио од 1. маја 2027. године, а неке тек када се стекну технички услови.
Истим законом у њемачки Закон о боравку унесена је одредба из европске директиве о јединственој дозволи. Странци са дозволом боравка ради запослења, издатом на основу чланова од 18а до 21 тог закона, након губитка посла задржавају право боравка још шест мјесеци. За жртве израбљивања на раду тај рок износи девет мјесеци.
Од 1. новембра у већем дијелу примјењује се и Закон о убрзању признавања страних квалификација у здравству. Према ранијем саопштењу Савезног министарства здравства, за љекаре, стоматологе и фармацеуте правило постаје директан испит знања, а провјера докумената биће само једна од могућности.
Знање језика моћи ће да се провјери и прије признавања квалификације. Одобрење за рад љекара у изузетним случајевима моћи ће да се изда и без временског ограничења.
(Кликс)
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