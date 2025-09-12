Нова ригорозна правила: Без овога нема уласка у земље ЕУ

Извор:
За тачно месец дана почиње да функционише нови систем уласка у земље Европске уније, односно Шенген зоне, а ево шта морају да знају они који ће у наредном периоду да путују у иностранство.
Прецизније, 12. октобар је нови термин који су најавили званичници, и мада је до сада већ неколико пута он најављиван, па одлаган, претпоставка је да ће сада дефинитивно да почне да функционише.
О томе је за Прва ТВ говорио Душан Анастасов.
"Кад дођемо до тренутка да морамо да се пријављујемо на платформу која се још увијек испитује, мораћемо да умијемо да користимо компјутер или телефон и отићи на једну онлајн платформу, гдје ћемо морати да попунимо податке који се од нас траже. Цијела платформа има за идеју да не ограничи улаз нашим грађанима у Европску унију, већ исконтролише улазак и боравак и останак у земљама ЕУ", рекао је Анастасов, па додао:
"Ако питате да ли ће то олакшати туризам, сигурно неће, баш као што га неће ни олакшати".
Према његовим ријечима, с обзиром на то да живимо у 21. вијеку, научићемо да попунимо платформу.
"Једном попуњена листа, важиће три године, што би значило, важиће исти услови".
