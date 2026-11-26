Аутор:АТВ редакција
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Хакери су провалили у национални регистар Данске и приступили личним подацима 11.000 људи, саопштило је данас данско Министарство за дигиталне послове.
Данске власти саопштиле су да су ажурирале и модернизовале своје безбједносне системе након претходног хакерског напада, који се догодио почетком октобра, када је незаконито приступљено подацима 8,8 милиона људи, преноси Еуроњуз.
Упркос томе, „администрација Система за цивилну регистрацију (ЦПР) открила је нови безбједносни пропуст“, саопштило је Министарство за дигиталне послове.
„Инцидент је заустављен захваљујући новом техничком систему за праћење приступа подацима, који је уведен након првог инцидента“, наводи се у саопштењу.
Ни починиоци најновијег напада ни они који стоје иза октобарског хаковања још нису идентификовани.
Након хакерског напада на национални регистар у октобру, неидентификована особа контактирала је дански лист „Политикен“ на енглеском језику, путем шифроване услуге за размјену порука, и преузела одговорност за упад.
Наводни хакер тада је рекао да је приступну тачку у национални регистар пронашао за неколико сати, користећи приступне податке бившег запосленог у малој данској компанији.
Хакер је тада навео да је лозинка запосленог била 123456.
Агенција за цивилну безбједност у септембру је подигла ниво пријетње од сајбер напада на Данску на „висок“.
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