Нови најбогатији човјек на свијету, престигао и Илона Маска

Извор:

Кликс

10.09.2025

17:42

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Извршни директор компаније Oracle Larry Ellison први пут у историји компаније преузео је титулу најбогатије особе на свијету, свргнувши с трона шефа Тесле Elona Muska.

Елисонова нето вриједност порасла је у сриједу за 101 милијарду долара, чиме је достигао 393 милијарде долара и заузео прво мјесто испред Маска.

Процијењено богатство Маска тренутно износи 385 милијарди долара, показали су подациBloomberg Billionaires Indexa.

policija-kosovo-010925

Србија

Погинуо дјечак у језивој несрећи код Лепосавића

Скок нето вриједности Елисонове компаније узрокован је огромним порастом вриједности дионица Oraclea, које су у сриједу порасле за чак 41 посто на дневним максимумима.

(кликс)

