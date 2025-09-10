Нови најбогатији човјек на свијету, престигао и Илона Маска

Извор:
Кликс
10.09.2025
17:42
Коментари:0
Извршни директор компаније Oracle Larry Ellison први пут у историји компаније преузео је титулу најбогатије особе на свијету, свргнувши с трона шефа Тесле Elona Muska.
Елисонова нето вриједност порасла је у сриједу за 101 милијарду долара, чиме је достигао 393 милијарде долара и заузео прво мјесто испред Маска.
Процијењено богатство Маска тренутно износи 385 милијарди долара, показали су подациBloomberg Billionaires Indexa.
Скок нето вриједности Елисонове компаније узрокован је огромним порастом вриједности дионица Oraclea, које су у сриједу порасле за чак 41 посто на дневним максимумима.
(кликс)
