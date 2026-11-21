Аутор:АТВ редакција
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У Француској се данас одржавају нови протести због високих трошкова живота, а у Паризу се очекује између 15.000 и 30.000 демонстраната, који захтијевају повећање зарада и конкретне социјалне и економске мјере владе.
Француска полиција одобрила је протестну шетњу од Трга Републике до Трга Нације у Паризу, преко булевара Волтер, саопштила је полицијска префектура, јавља БФМ ТВ.
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Полиција је навела да је за други пријављени скуп, који је требало да се одржи на алтернативној траси, дјелимично забрањена предвиђена рута из безбједносних разлога, уз налог да се демонстранти прикључе траси коју су договорили синдикати.
На Тргу Републике у Паризу демонстранти су почели да се окупљају, а поједине групе организовале су перформансе и симболичне акције којима указују на стање у јавним службама, образовању и систему социјалне заштите.
Посланица Европског парламента из редова странке Непокорена Француска (ЛФИ) Манон Обри оптужила је владу да чини све како би протестни покрет ослабио и изгубио замах.
Она је за БФМ изјавила да грађани неће одустати од својих захтјева због приближавања зиме и предсједничких избора, јер, како је навела, "нико нема луксуз да чека шест мјесеци".
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Обри је затражила хитне политичке и социјалне мјере и поручила да влада мора да саслуша захтјеве грађана или да оде са власти прије предвиђеног рока.
Она је критиковала и предложени буџет, упозоравајући да би влада могла поново да примијени члан 49.3 француског Устава, који омогућава усвајање закона без гласања у парламенту, осим уколико се не изгласа неповјерење влади.
У том случају, како је навела, требало би поднијети приједлог за изгласавање неповјерења влади.
Студентски и средњошколски синдикати оцијенили су да су мјере владе недовољне и поручили да неће одустати од својих захтјева.
Представник Синдикалне уније средњошколаца Ријад Рани изјавио је да су ученици до сада добили само "мрвице", док захтијевају много више, укључујући обнову школских зграда.
- Нећемо одустати, ићи ћемо до краја - поручио је Рани.
Студентске организације захтијевају мјере за сузбијање сиромаштва међу студентима, укидање селекције приликом уписа на универзитете и повећање броја доступних мјеста на факултетима, преноси Танјуг.
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На претходним протестима, одржаним 17. новембра, учествовало је између 146.000 људи, према подацима владе, и 500.000, према процјенама синдиката ЦГТ.
Демонстранти су тада изнијели широк спектар захтјева, а протести су првобитно организовани на позив синдиката запослених у јавном сектору.
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