Аутор:АТВ редакција
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Европска комисија суочава се с оптужбама да је уљепшавала статистичке податке како би могла да одобри исплату финансијских средстава Египту у оквиру историјског споразума с владом Абдела Фатаха ел Сисија.
Оптужбе се односе на споразум вриједан 7,4 милијарде евра, који је предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен обећала ел Сисију током посјете Каиру 2024. године, пише „Гардијан“.
Трогодишње „стратешко и свеобухватно партнерство“ било је намијењено јачању крхке египатске економије, одвраћању миграната од доласка у Европу те стабилизацији региона погођеног нападима од 7. октобра и израелским ратом у Гази.
Објављени документи доводе у питање тврдње да је Египат испунио циљеве социјалне заштите како би се квалификовао за 2,5 милијарди евра кредита.
Ово откриће отвара шира питања о односима ЕУ и Египта, у тренутку када су египатске власти под лупом због све мањих медијских слобода, након хапшења и наводног мучења шесторо новинара – цијеле редакције платформе за провјеру чињеница и истраживачко новинарство „Матсадаш“ – као и прошлог мјесеца, када је затворен један од посљедњих независних медија у земљи, а његовој истакнутој уредници Лини Атал (Лина Атал) изречена осуђујућа пресуда.
Атал је уложила жалбу на ту пресуду и ове седмице ће се појавити пред судом у настојању да обори и друге оптужбе, укључујући и ону за „објављивање лажних вијести“, због које је без свог знања, у одсуству, осуђена на годину дана затвора.
У фокусу је пет милијарди евра „повољних“ кредита ЕУ за Египат – зајмова с олакшаним условима отплате, познатих као макрофинансијска помоћ, који би требало да буду доступни искључиво земљама које поштују људска права и демократију.
У повјерљивим документима Комисија је посланицима ЕУ навела да је Египат „углавном испунио“, а потом и „испунио“ два одвојена циља за повећање броја сиромашних грађана укључених у програме социјалне помоћи између 2024. и 2026. године.
Међутим, подаци указују на нето смањење од 85.734 домаћинства, јер је египатска влада заправо брисала људе из својих програма социјалне заштите, умјесто да прошири њихов обухват, преноси Аваз.
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