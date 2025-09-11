Logo
Нови снимак: Да ли је ово снајпериста који је убио Чарлија Кирка?

11.09.2025

09:16

Фото: Printscreen / X

Полиција трага за снајперистом у црном, који је виђен на крову једне зграде убрзо након што је активиста Чарли Кирк упуцан у врат.

Близак сарадник Доналда Трампа брзо је умро у болници, а сада се спекулише да ли је особа која се види на кров зграде његов убица.

Чарли Кирк је погођен у врат једним метком док се обраћао људима на Универзитету Јута.

Атентат - Чарли Кирк- метак-локација

Свијет

Мапа открива путању метка: Нападач пуцао на Кирка с удаљености од готово 200 метара?

Неколико тренутака прије пуцњаве, фигура у тамној одјећи виђена је на крову отприлике 200 метара од Кирка, само неколико тренутака прије него што је одјекнуо пуцањ.

Док камера прелази преко гомиле, особа се види како стоји, а онда трчи преко крова.

Агенти ФБИ сада раде са локалном полицијом како би пронашли убицу, а гувернер Јуте Спенсер Кокс обећао је да ће се атентатор суочити са смртном казном, преноси Блиц.

