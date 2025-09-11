Нови снимак: Да ли је ово снајпериста који је убио Чарлија Кирка?

11.09.2025
09:16
Коментари:0
Полиција трага за снајперистом у црном, који је виђен на крову једне зграде убрзо након што је активиста Чарли Кирк упуцан у врат.
Близак сарадник Доналда Трампа брзо је умро у болници, а сада се спекулише да ли је особа која се види на кров зграде његов убица.
Чарли Кирк је погођен у врат једним метком док се обраћао људима на Универзитету Јута.
Свијет
Мапа открива путању метка: Нападач пуцао на Кирка с удаљености од готово 200 метара?
Неколико тренутака прије пуцњаве, фигура у тамној одјећи виђена је на крову отприлике 200 метара од Кирка, само неколико тренутака прије него што је одјекнуо пуцањ.
Док камера прелази преко гомиле, особа се види како стоји, а онда трчи преко крова.
Another angle of the Charlie Kirk shooter on the roof, hard to see but he runs right to left after the shot is fired. That old boomer had nothing to do with it, this was a professional assassination. https://t.co/wzLs9Sv6l2 pic.twitter.com/mubudUouZu— looshie (@l00shxy) September 10, 2025
Агенти ФБИ сада раде са локалном полицијом како би пронашли убицу, а гувернер Јуте Спенсер Кокс обећао је да ће се атентатор суочити са смртном казном, преноси Блиц.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму