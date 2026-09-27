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Нови снимци собе за мучење: Погледајте шта је полиција затекла у вили

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27.09.2026 09:27

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Нови снимци собе за мучење: Погледајте шта је полиција затекла у вили
Фото: Policia Nacional

Шпански медији објавили су снимак унутрашњости „собе за мучење“ у једној вили у Естепони, мјесту у шпанској покрајини Малага, гдје је у изненадној акцији полиције ухапшена група од седам српских држављана због сумње да су у тој просторији мучили своје жртве.

На снимку који су објавили шпански медији може да се види столица која стоји на средини собе, а која је, као и остатак просторије, обложена пластиком. Поред столице се види чекић који је, како се наводи, највјероватније коришћен за пребијање заточеника, а на поду је и један пиштољ. Могу се видјети и пластичне везинице којима су везиване жртве.

Полиција је у вили и њеној околини пронашла и двије јуришне пушке АК-47, пиштољ и три оквира. Оружје је послато на балистичко вјештачење како би се провјерило да ли је коришћено у другим кривичним дјелима, између осталог у Марбељи, која се налази само 30 километара од Естепоне.

Пријетиле затворским чуварима

Медији у Шпанији посветили су велику пажњу овом случају. Међу бројним извјештајима наводи се и да је група од седам ухапшених Срба пријетила затворским чуварима да ће „бити проблема“ ако их раздвоје у притвору. Иако су на крају ипак раздвојени, проблема до сада није било, наводе шпански медији.

Оно што је запело за око затворским чуварима јесте да су свих седморица Срба изузетно високе и крупне грађе, пошто „најнижи од њих има око 190 центиметара“.

Ухапшено је седам држављана Србије: Филип Ј. (25), Зоран Н. (35), Иван М. (24), Секулић М. (27), Леон Ј. (29), Алекса К. (24) и Марко Н. (31).

„Ако се не јавим за 10 минута, зови полицију“

Све је почело када је један од мушкараца који су били мучени, прије одласка у вилу, рекао својој партнерки да се ради о „сумњивим пословима“ и да, ако јој се не јави у року од десет минута, позове полицију и да им ту адресу.

Тако је и било. Жена је назвала полицију, а када су полицајци стигли на лице мјеста услиједио је хаос. Један од мушкараца, го и сав крвав, излетио је кроз врата и рекао да је отет, да га муче и да „желе да га убију“.

Истовремено су двојица мушкараца са прекривеним лицима и рукавицама отпорним на сјечење покушала да побјегну. Један од њих је, према полицијској документацији, имао предмет који је изгледао као ватрено оружје, па је полицајац испалио хитац упозорења. У потјери су повријеђена тројица полицајаца.

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Двојица ослобођених мушкараца идентификована су као Мигуел Анхел из Кадиза (45) и Хамза из Сеуте (31). Обојица имају криминалне досијее, а полиција ради са хипотезом да су били повезани са истом организацијом и да су мучени због наводног неуспјеха у извршењу неког посла, односно у оквиру обрачуна унутар криминалне групе.

Полиција разматра и могућност да им се додијели статус заштићених свједока, иако је један од њих у међувремену такође завршио у затвору. Истрага се наставља анализом биолошких трагова пронађених у вили, а идентификовано је још неколико српских држављана који се повезују са овом групом.

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Тагови :

мучење

Шпанија

снимак

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