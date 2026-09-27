Нови снимци собе за мучење: Погледајте шта је полиција затекла у вили

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Шпански медији објавили су снимак унутрашњости „собе за мучење“ у једној вили у Естепони, мјесту у шпанској покрајини Малага, гдје је у изненадној акцији полиције ухапшена група од седам српских држављана због сумње да су у тој просторији мучили своје жртве.
На снимку који су објавили шпански медији може да се види столица која стоји на средини собе, а која је, као и остатак просторије, обложена пластиком. Поред столице се види чекић који је, како се наводи, највјероватније коришћен за пребијање заточеника, а на поду је и један пиштољ. Могу се видјети и пластичне везинице којима су везиване жртве.
Полиција је у вили и њеној околини пронашла и двије јуришне пушке АК-47, пиштољ и три оквира. Оружје је послато на балистичко вјештачење како би се провјерило да ли је коришћено у другим кривичним дјелима, између осталог у Марбељи, која се налази само 30 километара од Естепоне.
Медији у Шпанији посветили су велику пажњу овом случају. Међу бројним извјештајима наводи се и да је група од седам ухапшених Срба пријетила затворским чуварима да ће „бити проблема“ ако их раздвоје у притвору. Иако су на крају ипак раздвојени, проблема до сада није било, наводе шпански медији.
🩸La Policía desmantela en Estepona un cuarto de torturas de una red de narcotraficantes.— directoalgrano.rtve (@algrano_rtve) September 22, 2026
🔴Los agentes han logrado rescatar con vida a dos hombres con signos de haber sufrido violencia.
🎯#DirectoAlGrano22S pic.twitter.com/xRviTk8qw9
Оно што је запело за око затворским чуварима јесте да су свих седморица Срба изузетно високе и крупне грађе, пошто „најнижи од њих има око 190 центиметара“.
Ухапшено је седам држављана Србије: Филип Ј. (25), Зоран Н. (35), Иван М. (24), Секулић М. (27), Леон Ј. (29), Алекса К. (24) и Марко Н. (31).
Све је почело када је један од мушкараца који су били мучени, прије одласка у вилу, рекао својој партнерки да се ради о „сумњивим пословима“ и да, ако јој се не јави у року од десет минута, позове полицију и да им ту адресу.
Тако је и било. Жена је назвала полицију, а када су полицајци стигли на лице мјеста услиједио је хаос. Један од мушкараца, го и сав крвав, излетио је кроз врата и рекао да је отет, да га муче и да „желе да га убију“.
Истовремено су двојица мушкараца са прекривеним лицима и рукавицама отпорним на сјечење покушала да побјегну. Један од њих је, према полицијској документацији, имао предмет који је изгледао као ватрено оружје, па је полицајац испалио хитац упозорења. У потјери су повријеђена тројица полицајаца.
БиХ
Земљотрес погодио БиХ
Двојица ослобођених мушкараца идентификована су као Мигуел Анхел из Кадиза (45) и Хамза из Сеуте (31). Обојица имају криминалне досијее, а полиција ради са хипотезом да су били повезани са истом организацијом и да су мучени због наводног неуспјеха у извршењу неког посла, односно у оквиру обрачуна унутар криминалне групе.
Полиција разматра и могућност да им се додијели статус заштићених свједока, иако је један од њих у међувремену такође завршио у затвору. Истрага се наставља анализом биолошких трагова пронађених у вили, а идентификовано је још неколико српских држављана који се повезују са овом групом.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч1
Свијет
16 ч0
Свијет
16 ч0
Најновије
Најчитаније
13
42
13
33
13
28
13
20
13
09
Тренутно на програму