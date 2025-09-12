Logo
Large banner

Нови терористички напад у Израелу

Извор:

Курир

12.09.2025

13:25

Коментари:

0
Нови терористички напад у Израелу
Фото: Tanjug/AP/Maya Levin

Двоје гостију је избодено у терористичком нападу који је, према наводима, извршио запослени у хотелу узвикујући "Алаху акбар".

Жртве напада

Израелац (60) задобио је тешке повреде током напада у трпезарији хотела Јерусалем Хилс у кибуцу Тзуба. Други мушкарац (23), такође је повријеђен. Обојица су превезена у болницу Хадаса Еин Керем.

Нападач

Терориста је 42-годишњи становник Шуафата са криминалном прошлошћу. Раније је био осуђиван за бацање каменица.

Посљедња четири мјесеца радио је као запослен у хотелу у Тзуба.

Полицајац савладао нападача

Према наводима полиције, службеник из Јужног дистрикта који није био на дужности, а боравио је у хотелу, успио је да обузда терористу.

Свједоци о нападу

Очевици су изјавили да су чули како је нападач узвикивао "Алаху акбар" пре него што је почео да напада ножем двоје гостију.

Изјава госта хотела

- Сјели смо да једемо, од‌једном је настала гужва, нисмо разумјели шта се дешава. Видјели смо неког с ножем како покушава да уђе на балкон гдје смо сједили, а тада га је један арапски запослени, менаџер трпезарије, ухватио и спасао нас - рекао је гост хотела.

(Курир)

Подијели:

Тагови:

Израел

Терористички напад

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

41

Опасни су: Тему хитно повлачи више производа

19

41

На Велебиту снимљена ријетка звијер

19

41

ИРБ мијења услове кредита, повољније задуживање

19

38

Преминуо Роберт Валдец: Мјесецима био у коми, његова супруга саопштила тужне вијести

19

33

Израел одбацио декларацију Генералне скупштине УН

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner