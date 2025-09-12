Нови терористички напад у Израелу

Извор:
12.09.2025
Двоје гостију је избодено у терористичком нападу који је, према наводима, извршио запослени у хотелу узвикујући "Алаху акбар".
Израелац (60) задобио је тешке повреде током напада у трпезарији хотела Јерусалем Хилс у кибуцу Тзуба. Други мушкарац (23), такође је повријеђен. Обојица су превезена у болницу Хадаса Еин Керем.
Терориста је 42-годишњи становник Шуафата са криминалном прошлошћу. Раније је био осуђиван за бацање каменица.
Посљедња четири мјесеца радио је као запослен у хотелу у Тзуба.
Према наводима полиције, службеник из Јужног дистрикта који није био на дужности, а боравио је у хотелу, успио је да обузда терористу.
Очевици су изјавили да су чули како је нападач узвикивао "Алаху акбар" пре него што је почео да напада ножем двоје гостију.
- Сјели смо да једемо, одједном је настала гужва, нисмо разумјели шта се дешава. Видјели смо неког с ножем како покушава да уђе на балкон гдје смо сједили, а тада га је један арапски запослени, менаџер трпезарије, ухватио и спасао нас - рекао је гост хотела.
