Новинарку убила струја, повријеђен и монтажер: Камере забиљежиле тренутак несреће

Млада Бруна Рибеиро де Кастро Росас (22), која је погинула након тешке саобраћајне несреће у Бело Оризонтеу, била је студенткиња новинарства на ПУЦ Минас и приправница у редакцији информативног програма на ТВ Рекорд.
Сигурносне камере забиљежиле су тренутак несреће, која се догодила на Авенији Носа Сенхора до Кармо, у кварту Сао Педро.
Према ријечима свједока, аутомобил у којем се Бруна налазила ишао је према центру града када је возач, Габриел де Фариа Оливеира (26), њен дечко, изгубио контролу над воланом и ударио у семафор на раскрсници са улицом Руа Рио Верде. Аутомобил се запалио убрзо након судара.
Млада жена је, излазећи из возила, доживјела струјни удар изазван откинутим жицама са семафора и преминула на мјесту несреће. Свједоци су полицији рекли да је Габриел возио великом брзином.
У аутомобилу са паром био је и још један путник, Густаво Лукас Переира де Асис (36), који такође ради на станици као монтажер слике. Он је успио да изађе из возила и задобио је само лакше опекотине. Испричао је да је група непосредно пре несреће напустила једну журку.
Габриел и Густаво су спасени и пребачени у болницу. Возач је у тешком стању, док је Густаво отпуштен.
Рекорд Минас је у саопштењу навео да дубоко жали због Брунине смрти. Млада новинарка је била део редакције скоро двије године, описана је као интелигентна, посвећена, забавна и окружена пријатељима.
Рекорд је такође нагласио да пажљиво прати здравље двоје преживјелих и да је пружио подршку породици младе жене, изражавајући саучешће свих руководилаца и запослених.
