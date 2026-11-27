Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Америчке обавјештајне службе упозоравају на могуће иранске нападе на високе званичнике Трампове администрације, док све већи број чланова његовог кабинета због безбједносних пријетњи приватне домове замјењује заштићеним војним резиденцијама.
Америчке безбједносне службе суочене су с новим изазовом у заштити политичког врха земље. Према информацијама које је средином новембра објавио Си-Ен-Ен (CNN), међу потенцијалним метама иранских напада налазе се високи представници администрације Доналда Трампа, а амерички обавјештајци упозоравају и на могућност употребе хемијског оружја или такозване прљаве бомбе у Вашингтону. Колико су безбједносне пријетње промијениле свакодневицу америчких званичника показује и чињеница да њих око шест данас станује у војним комплексима, одвојено од остатка америчке пријестонице. Резиденције које су деценијама биле резервисане за највише војне официре постале су дом неких од најутицајнијих људи у Трамповој администрацији.
Међу њима је однедавно и амерички министар финансија Скот Бесент, који је због пријетњи смрћу напустио приватну резиденцију у Вашингтону. Бесент је предводио кампању економског притиска на Иран, која укључује опсежне санкције против Исламске Републике. У разговору за Си-Ен-Би-Си (CNBC) отворено је проговорио о пријетњама којима је изложен.
– Ј... иранско руководство. Нећу дозволити да ме застраше. Пријетили су смрћу мени и другим члановима кабинета. Нећемо дозволити да нас застраше – рекао је амерички министар.
Си-Ен-Ен наводи да се током претходних предсједничких мандата тек неколицина високих цивилних званичника одлучивала на живот у војном смјештају. Данас је ситуација битно другачија. Уз Бесента, такав смјештај користе државни секретар Марко Рубио, министар одбране Пит Хегсет, министар правде Тод Бланш и шеф особља Бијеле куће Стивен Милер. Осим опасности које долазе из иностранства, на њихове одлуке утицале су и све израженије политичке напетости у америчком друштву. Забринутост за безбједност јавних личности додатно је порасла након убиства конзервативног активисте Чарлија Кирка.
Милер је са супругом и четворо дјеце још прошле године напустио породични дом у Вирџинији. Из Бијеле куће тада су његово пресељење образложили систематским ухођењем, пријетњама и јавним објављивањем личних података породице.
Амерички предсједник још је у априлу у интервјуу за емисију „60 минута“ (60 Minutes) телевизије Си-Би-Ес (CBS) довео у питање неопходност таквих безбједносних мјера.
– Они то сами бирају. Нисам сигуран да им је то потребно. Тамо имају и лијеп смјештај. Демократе су чиниле исто – рекао је Трамп, додајући да није увјерен да је политичко насиље једини разлог њиховог пресељења.
У истом разговору истакао је да поједине одлуке његове администрације изазивају незадовољство у другим државама, посебно издвојивши америчку политику према Ирану. Све већа потражња за војним резиденцијама међу члановима администрације отворила је питање оправданости таквог смјештаја, али и његових финансијских посљедица. На иницијативу демократских посланика, Пентагон до прољећа мора Конгресу доставити податке о безбједносним околностима које су довеле до пресељења појединих званичника, законским основама за коришћење војних резиденција, као и висини закупнина које плаћају.
Мјесечни трошкови закупа, према писању Си-Ен-Ена, углавном износе 4.500 долара или више. Пажњу посланика прошле године привукао је и план америчке војске да за обнову резиденције министра одбране Пита Хегсета издвоји више од 137.000 долара.
Пракса коришћења војног смјештаја међу цивилним члановима америчке владе сеже у вријеме Роберта Гејтса, министра одбране у администрацијама Џорџа В. Буша и Барака Обаме. Пентагон је још 2008. године заговарао повољније услове закупа за министре одбране, образлажући их уштедама које доноси коришћење постојећих војних безбједносних система умјесто организовања заштите приватних домова. Током првог Трамповог мандата ту могућност користили су и тадашњи министар одбране Џим Матис и државни секретар Мајк Помпео.
Иако безбједносни разлози могу оправдати такве одлуке, стручњаци с којима је разговарао Си-Ен-Ен упозоравају да би све већа физичка одвојеност политичког руководства од грађана могла имати и дугорочне друштвене посљедице.
Томас Кан, директор Центра за конгресне и предсједничке студије на Америчком универзитету, истиче да високи званичници због природе својих функција и сталног присуства личног обезбјеђења ионако живе другачије од већине становништва. Пресељење у затворене војне комплексе ту разлику додатно продубљује.
– Нажалост, све је више пријетњи јавним званичницима, што у великој мјери доприноси њиховој изолацији и одвајању од уобичајеног друштвеног живота. Мислим да ћемо таквих ситуација виђати све више – рекао је Кан.
Према процјенама стручњака које преноси Си-Ен-Ен, живот политичког руководства под заштитом војске могао би надживјети актуелну Трампову администрацију и постати све чешћа пракса будућих америчких влада, независно од тога која ће странка бити на власти.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму