Аутор:АТВ редакција
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Кенијски пастор Пол Макензи проглашен је кривим за убиство из нехата 123 сљедбеника своје цркве, које је позивао на пост до смрти, увјеравајући их да ће тако срести Исуса.
Пресуда је донесена у петак у кенијском обалном граду Момбаси, гдје се, поред Макензија, судило и још 29 његових сљедбеника, међу којима је и његова супруга Рода Мумбуа.
Макензи је оснивач и пастор Међународне цркве добре вијести (Good News International Church), чије су активности довеле до једног од најтрагичнијих случајева масовне смрти вјерских сљедбеника у Кенији.
Случај је откривен 2023. године, када су кенијске власти пронашле више од 400 тијела у масовним гробницама на великом имању у близини града Малиндија.
Међу жртвама је био велики број дјеце, која су, према доступним информацијама, прва почела да умиру од посљедица изгладњивања.
Макензи је 7. новембра осуђен на 200 година затвора због убиства 191 особе, од којих је чак 190 било дјеце.
Против пастора се води више одвојених судских поступака у вези са смрћу припадника његове вјерске организације.
У једном од тих поступака у сриједу је проглашен кривим и за окрутност према дјеци и радикализацију, а изрицање казне по тим оптужбама очекује се у децембру.
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