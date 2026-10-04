Обилне поплаве погодиле Каталонију, најмање двоје мртвих

Аутор:АТВ редакција
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Две особе су погинуле, а једна се води као нестала након обилних киша и поплава које су погодиле шпанску регију Каталонију, саопштиле су надлежне службе.
Каталонски премијер Салвадор Иља у недељу је на друштвеним мрежама потврдио смрт мушкарца након што се у Тордери, граду северно од Барселоне, срушио зид.
Још једна особа је погинула у месту Монтмело, док хитне службе трагају за несталом особом у Пинеда де Мару, граду око 52 километра северно од Барселоне.
Каталонске власти издале су црвено упозорење и позвале становнике да остану у затвореном од суботе у 20 часова до недеље у 14 часова, због опасности од изузетно снажног невремена и обилних падавина.
Домови су поплављени након суботњих бујичних киша, док су аутомобили остали заробљени у води у насељу Белвитге и граду Корнеља де Љобрегат, у близини Барселоне. Вода је поплавила и подручја око ауто-пута у Барселони.
Директорка регионалне метеоролошке службе Метеокат Сарај Сарока у суботу је изјавила да се средиште овог изузетног временског система налази изнад Средоземља и да би се снажно невреме могло преместити над копно Каталоније.
Летови на аеродрому у Барселони били су отказани или одложени, док су обилне падавине изазвале поремећаје и у локалном железничком саобраћају.
Продавнице су раније затворене, фудбалске утакмице отказане, а отказано је и извођење Вердијеве опере „Аида“ у барселонској оперској кући Лисеу, преноси Индекс
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