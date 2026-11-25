Аутор:АТВ редакција
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У књизи „Приватни дневник папе Фрање“, која је објављена јуче, наводе се записи покојног поглавара Римокатоличке цркве у којима тврди да је током живота три пута „видио ђавола“, као и да је једном био „пред вратима пакла“.
Записе настале у периоду од 1992. до 2024. године уредио је кардинал Виктор Фернандез, а ријеч је о првим објављеним дневницима једног папе још од шездесетих година прошлог вијека.
Према изводима из дневника, у запису из 2021. године наводи се да је Фрања имао три визије ђавола – из аутомобила, „у хорској галерији“ током мисе и током састанка са ватиканским званичницима. Присјећајући се једне од тих визија, написао је: „Не могу да заборавим снажну храпавост његовог гласа.“
У дневнику вођеном од 1992. до 2024. године папа Фрања изражава и жаљење због посјете Чилеу 2018. године, када се нашао на мети критика због одбране бискупа оптуженог за прикривање сексуалног злостављања које је починио свештеник.
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Касније се због тога извинио и позвао чилеанске бискупе у Рим, гдје су сви понудили оставке. Запис из 2021. године открива да је био „сломљен због ситуације у Чилеу“, уз напомену да му је било тешко да призна шта се догодило јер није мислио да је ситуација толико озбиљна.
Говорећи о наводним сусретима са ђаволом, Фрања је навео да не може да заборави његове „пријетеће“ очи, уз цитат: „Гледао ме је пламтећим очима...“ За другу визију, за коју је рекао да се догодила у капели док је био надбискуп Буенос Ајреса, написао је да су очи „биле као бљескови ватре“.
Према наводима из дневника, ђаволово присуство ометало је његова путовања, укључујући посјету Чилеу усред скандала због сексуалног злостављања, као и сусрет неколико дана по повратку у Рим.
Написао је да га је видио и чуо његов „тријумфални“ глас, додајући да му је „Господ дао прилику да се ослободи ових сусрета“.
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Покојни папа, који је на челу Римокатоличке цркве био 12 година до смрти у априлу 2025. у 88. години, навео је и да је у јуну 2018. године, спремајући се за спавање, „видио врата пакла“.
Како је записао, призор га је престравио па је „узео бројаницу као оружје“, уз упозорење да је опасно приближавати се вратима пакла јер пламен може да избије и запали све.
Дневник је приредио кардинал Виктор Фернандез, шеф ватиканског одјељења за доктрину вјере и Фрањин пријатељ.
У интервјуу за италијански лист „Коријере дела сера“ Фернандез је навео да Фрања као папа није смио да оде у родну Аргентину из страха од ултранационалистичке и неолибералне деснице, супротстављене његовим ставовима.
Његов насљедник, папа Лав XIV, раније овог мјесеца боравио је на 12-дневној јужноамеричкој турнеји, током које је посјетио и Аргентину, критиковао мјере штедње предсједника Хавијера Милеја и поручио да економија мора да служи човјеку, а не човјек економији, преноси Би-би-си на српском.
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