Објављен снимак: Русија испалила злогласно 'оружје смрти'

14.09.2025

20:48

Ракета циркон, моћно руско оружје
Фото: Screenshot / X

Русија је у недјељу објавила да је испалила надзвучни крстарећи пројектил Циркон на симулирану мету у Баренцовом мору те су, у склопу заједничке војне вјежбе с Бјелорусијом, надзвучни ловци-бомбардери Сухој Су-34 извели ваздушне ударе.

Заједничка руско-бјелоруска војна стратешка вјежба "Запад-2025" започела је 12. септембра и трајаће до 16. септембра.

Република Српска

Тегелтија хеликоптером довезен на УКЦ - Ђајић за АТВ: Добро је

Маневри, који се одржавају сваке друге године, овај пут имају за циљ побољшати војну заповедну структуру и координацију оружаних снага у циљу одбијања могуће агресије против Русије или Бјелорусије те показати спремност за коришћење свих расположивих снага и ресурса, саопштило је руско министарство одбране.

Москва и Минск нагласили су да су вјежбе искључиво одбрамбеног карактера те да немају намјеру напасти ниједну чланицу НАТО. Упркос томе, војни савез предвођен Сједињеним Америчким Државама одговорио је сопственом операцијом "Источна стража" након што су 9. и 10. септембра руски дронови прелетјели у ваздушни простор Пољске.

Руско министарство одбране објавило је снимак фрегате Сјеверне флоте Адмирал Головко која испаљује Циркон на мету у Баренцовом мору. Снимак приказује вертикално лансирање надзвучног пројектила са фрегате који убрзо након полијетања скреће под оштрим углом према хоризонту, преноси "Нет".

Ковчег сахрана

Свијет

Приредила освету на дан сахране бившег мужа: Био је серијски прељубник, али ово је све изненадило

"Према подацима праћења примљенима у стварном времену, мета је уништена директним поготком", саопштило је Министарство одбране.

Министарство такође наводи да су у истим вјежбама учествовали и далекометни противподморнички авиони мјешовитог ваздухопловног корпуса Сјеверне флоте, док су посаде Су-34 увјежбавале бомбардерске нападе на копнене циљеве.

Руски предсједник Владимир Путин још је 2019. године изјавио да Циркон може летјети девет пута брже од звука те погађати циљеве на мору и копну на удаљеностима већим од 1.000 километара.

Према руским медијским изворима, пројектил познат у Русији као 3М22 Циркон, а у НАТО класификацији као СС-Н-33 – има домет између 400 и 1000 километара, док маса бојеве главе износи приближно од 300 до 400 килограма.

