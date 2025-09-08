Logo
Објављен узнемирујући снимак: Осам мртвих у језивој несрећи

08.09.2025

21:59

Објављен узнемирујући снимак: Осам мртвих у језивој несрећи
Фото: Screenshot / X

оз се у понедјељак ујутро, 8. септембра, сударио с двоспратним аутобусом сјеверозападно од Мексико Ситија, при чему је погинуло најмање осам особа, а 45 је повријеђено, саопштиле су власти ове државе.

ВНесрећа се догодила у граду Атлакомулко.

Мексичка агенција за цивилну заштиту саопштила је путем Икса да власти и даље раде на мјесту несреће у индустријској зони, с великим складиштима и фабрикама.

Власти нису одмах дале детаље о томе како се то догодило, али један видео који је кружио друштвеним платформама приказује аутобус у густом саобраћају како се полако креће преко жељезничких пруга када се воз који се брзо кретао изненада појавио изван кадра, ударивши у аутобус у средини.

Непосредно прије судара могли су се видјети аутомобили како прелазе преко пруге док је саобраћај напредовао.

Други видео је приказао аутобус како мирује поред пруге. Кров аутобуса је отпао, док је воз успоравао и заустављао се.

Саобраћајна несрећа

несрећа

Мексико

