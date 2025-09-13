Објављен видео: Почела НАТО операција Источни стражар

Извор:
Главни штаб пољске војске потврдио је како је започела операција НАТО под називом "Источни стражар", чији је циљ јачање источног крила Савеза након недавног упада дронова на пољску територију.
Као потврду почетка операције, пољски Главни штаб објавио је и видео снимак слијетања француског транспортног авиона А400 у зрачну луку Минск Мазовиецки.
Авион је, како је наведено, испоручио наоружање за борбене авионе Рафал, који се, по свему судећи, већ налазе у Пољској.
Напетости су порасле широм Европе откако је Пољска оптужила Русију за упад без преседана. Од 19 дронова који су ушли на пољску територију, неки су оборени, док су се други срушили на поља, па чак и на једну кућу у источној Пољској. Варшава тврди да је упад био намјеран, али Москва је умањила важност инцидента, наводећи да "није имала планове да циља" објекте у Пољској.
Иако су дронови и пројектили повремено залутали на територију земаља које граниче с Украјином од почетка сукоба у фебруару 2022, ово је најозбиљнији инцидент такве врсте. Пољски премијер Доналд Туск изјавио је да је то "најближе што смо били отвореном сукобу од Другог свјетског рата".
"НАТО покреће мисију 'Источни стражар' како би ојачао наш положај на источном боку", изјавио је јуче главни секретар НАТО-а Марк Руте на заједничкој конференцији за новинаре с главним командантом НАТО-а за Европу, америчким генералом Алексисом Г. Гринкевичем, преноси "Индекс".
“Источна стража биће флексибилна и агилна мисија која ће бити још више фокусирана на одвраћање и одбрану, тачно када и гдје је потребно. Укључиваће додатне побољшане способности, интегрисаће ваздушну и копнену одбрану и повећати размјену информација међу државама”, рекао је генерал Гринкевич.
"Повреда ваздушног простора Пољске раније ове седмице није изоловани инцидент. Источни стражар и овај нови приступ биће још више усмјерен на одвраћање и одбрану, тамо гдје и када буде потребно штитити наше грађане и одвраћати од даљњих непромишљених и опасних корака попут онога који се догодио ове седмице", додао је.
Руте је рекао да ће "Источни стражар" укључивати ресурсе више земаља чланица, међу осталим Данске, Француске, Велике Британије, Њемачке и других те да ће имати елементе осмишљене за суочавање с посебним изазовима повезаним с кориштењем дронова.
Данска ће у мисију укључити два борбена авиона Ф-16 за подршку пољској противваздушној одбрани, као и један ратни брод, потврдило је њихово министарство одбране. Данска премијерка Мете Фредериксен поручила је:
"Не смијемо бити наивни. Путин се неће зауставити ни пред чим, и тестира нас. Стога је кључно... Данска томе доприноси".
Француска је већ најавила слање три борбена авиона Рафал, а Њемачка је обећала четири Јурофајтера. Из Министарства одбране Уједињеног Краљевства поручили су да су "потпуно предани" јачању операције Источни стражар те да ће ускоро објавити више детаља.
Гринкевич је рекао да су савезници већ почели најављивати распоређивање снага за "Источног стражара".
"Источни стражар повећаће флексибилност и снагу нашег положаја и јасно дати до знања да смо као одбрамбени савез увијек спремни бранити се", рекао је Руте.
Генерал Гринкевич је рекао да је фокус ове мисије непосредно усмјерен на Пољску, али да ова ситуација надилази границе једне државе.
"Оно што утиче на једног савезника утиче на све нас. Ово је питање које утиче на цијели Савез и тако ћемо га и третирати", рекао је главни зкомандант НАТО-а за Европу.
Генерал је рекао да ће ускоро бити распоређени сензори за откривање дронова и оружје за борбу против њих те да брзи одговор на упад дронова раније ове седмице и данашња најава ове мисије требају пружити безбједност Пољској и свим грађанима Савеза.
"НАТО ће бранити сваки педаљ наше територије", рекао је.
"Ми, као НАТО, морамо јасно показати нашу одлучност и способност одбране наше територије. И то је управо оно за што је Источни стражар намијењен", додао је.
Operacja EASTERN SENTRY rozpoczęta❗️#WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/mLhb2lsKLT— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) September 12, 2025
