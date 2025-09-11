Објављене фотографије осумњиченог за убиство Чарлија Кирка

Извор:
Агенције
11.09.2025
18:28
Полиција трага за убицом Чарлија Кирка, сарадника америчког предсједника Доналда Трампа, који је убијен током говора у кампусу Универзитета Јута вели.
Чарли Кирк (31), сарадник америчког предсједника Доналда Трампа који је био утицајан међу конзервативном омладином, преминуо је синоћ у болници након што је погођен хицем у врат током говора у кампусу Универзитета Јута вели.
Федерални истражни биро (ФБИ) је саопштио да је ослобођена особа која је првобитно ухапшена под сумњом да је извршила напад, а потрага за убицом Кирка и даље траје.
Кирк је убијен док се обраћао студентима.
Полиција је објавила фотографије особе осумњичене за убиство Чарлија Кирка на универзитетском кампусу у Јути.
"Тражимо помоћ јавности у идентификацији ове осумњичене особе у вези са смртоносном пуцњавом на Чарлија Кирка на Универзитету у Јути“, наводи се у саопштењу полиције у Јути.
Према истражитељима, пуцањ је испаљен из пушке дугог домета са крова зграде око 200 метара од мјеста злочина.
У вријеме напада, Кирк је говорио пред публиком од око 3.000 људи, у склопу серије дебата под називом "Докажи ми да гријешим".
Истражиоци су пронашли муницију са угравираним фразама везаним за трансродну и антифашистичку идеологију унутар пушке за коју власти вјерују да је коришћена у убиству Чарлија Кирка, пренели су амерички медији.
Чарли Кирк наводно је убијен старијим моделом ловачке пушке, која је нађена у шуми у близини мјеста пуцњаве у сриједу на Универзитету Јута.
Пушка је наводно била умотана у пешкир са чауром у цијеви. Нађена су и три неиспаљена метка са угравираним натписима.
