Објављене фотографије осумњиченог за убиство Чарлија Кирка

Извор:

Агенције

11.09.2025

18:28

Фото: Screenshot / X

Полиција трага за убицом Чарлија Кирка, сарадника америчког предсједника Доналда Трампа, који је убијен током говора у кампусу Универзитета Јута вели.

Чарли Кирк (31), сарадник америчког предсједника Доналда Трампа који је био утицајан међу конзервативном омладином, преминуо је синоћ у болници након што је погођен хицем у врат током говора у кампусу Универзитета Јута вели.

Федерални истражни биро (ФБИ) је саопштио да је ослобођена особа која је првобитно ухапшена под сумњом да је извршила напад, а потрага за убицом Кирка и даље траје.

Кирк је убијен док се обраћао студентима.

Полиција је објавила фотографије особе осумњичене за убиство Чарлија Кирка на универзитетском кампусу у Јути.

"Тражимо помоћ јавности у идентификацији ове осумњичене особе у вези са смртоносном пуцњавом на Чарлија Кирка на Универзитету у Јути“, наводи се у саопштењу полиције у Јути.

Кирк убијен пред 3.000 људи

Према истражитељима, пуцањ је испаљен из пушке дугог домета са крова зграде око 200 метара од мјеста злочина.

У вријеме напада, Кирк је говорио пред публиком од око 3.000 људи, у склопу серије дебата под називом "Докажи ми да гријешим".

Порука на метку

Истражиоци су пронашли муницију са угравираним фразама везаним за трансродну и антифашистичку идеологију унутар пушке за коју власти вјерују да је коришћена у убиству Чарлија Кирка, пренели су амерички медији.

Чарли Кирк наводно је убијен старијим моделом ловачке пушке, која је нађена у шуми у близини мјеста пуцњаве у сриједу на Универзитету Јута.

Пушка је наводно била умотана у пешкир са чауром у цијеви. Нађена су и три неиспаљена метка са угравираним натписима.

