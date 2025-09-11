Обратио се Трамп: Ово је мрачан тренутак за Америку

Извор:
АТВ
11.09.2025
07:04
Амерички предсједник Доналд Трамп огласио се новом поруком поводом атентата на Чарлија Кирка те је рекао како је испуњен тугом и бијесом.
У поруци објављеној на друштвеној мрежи Truth Social, Трамп је рекао како је Кирк био инспирација за многе.
"Чарли је инспирисао милионе и вечерас су сви који су га познавали и вољели уједињени у шоку и ужасу. Чарли је патриота који је посветио свој живот циљу отворене дебате и земљи коју толико воли, Сједињеним Америчким Државама", рекао је амерички предсједник.
Навео је и то како никада није постојао неко кога је омладина толико поштовала.
"Чарли је такође био човјек дубоке, дубоке вјере. И тјеши нас сазнање да је сада у миру с Богом на небу. Ово је мрачан тренутак за Америку", поручио је.
На крају, Трамп је за овај случај окривио љевичаре.
"Пронаћи ћемо сваког од оних који су допринијели овом злочину и другим политичким насиљима. Радикално лијево политичко насиље повриједило је превише невиних људи", закључио је.
TO MY GREAT FELLOW AMERICANS… pic.twitter.com/oRsrE5TTHr— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2025
