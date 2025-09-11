Logo
Обратио се Трамп: Ово је мрачан тренутак за Америку

Извор:

АТВ

11.09.2025

07:04

Обратио се Трамп: Ово је мрачан тренутак за Америку
Фото: Tanjug/AP

Амерички предсједник Доналд Трамп огласио се новом поруком поводом атентата на Чарлија Кирка те је рекао како је испуњен тугом и бијесом.

У поруци објављеној на друштвеној мрежи Truth Social, Трамп је рекао како је Кирк био инспирација за многе.

"Чарли је инспирисао милионе и вечерас су сви који су га познавали и вољели уједињени у шоку и ужасу. Чарли је патриота који је посветио свој живот циљу отворене дебате и земљи коју толико воли, Сједињеним Америчким Државама", рекао је амерички предсједник.

Атентат - Чарли Кирк- метак-локација

Свијет

Мапа открива путању метка: Нападач пуцао на Кирка с удаљености од готово 200 метара?

Навео је и то како никада није постојао неко кога је омладина толико поштовала.

"Чарли је такође био човјек дубоке, дубоке вјере. И тјеши нас сазнање да је сада у миру с Богом на небу. Ово је мрачан тренутак за Америку", поручио је.

Доналд Трамп и Чарли Кирк

Свијет

Преминуо Чарли Кирк

На крају, Трамп је за овај случај окривио љевичаре.

"Пронаћи ћемо сваког од оних који су допринијели овом злочину и другим политичким насиљима. Радикално лијево политичко насиље повриједило је превише невиних људи", закључио је.

