Аутор:АТВ редакција
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Томас Маркл, отац Меган Маркл, оптужен је за посједовање материјала са с*ксуалним злостављањем дјеце, суочава се са озбиљним оптужбама.
Томас Маркл, отац Меган, војвоткиње од Сасекса, оптужен је пред савезним судом у Лос Анђелесу по двије тачке оптужнице за посједовање материјала са с*ксуалним злостављањем дјеце.
Маркл је ухапшен почетком новембра и и даље се налази у притвору на Флориди, пренио је Ројтерс. Агенти ФБИ наводно су открили овај материјал у складишним јединицама које је Маркл изнајмљивао у Лос Анђелесу још од 2008. године.
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Ројтерс је раније извијестио да заплијењени материјал укључује фотографије Маркла са нагом или дјелимично обнаженом дјецом. Овом 82-годишњаку пријети казна до 20 година затвора по свакој тачки оптужнице уколико буде осуђен, преноси Скај њуз.
Очекује се да ће се пред судом појавити у наредним недјељама, а о кривици се још увијек није изјаснио. Судија на Флориди прошле недјеље је донио одлуку да је Маркл ментално способан да му се суди.
Суд је претходно наложио психолошку процјену након што је он на ранијем саслушању показао проблеме са памћењем. Маркл је раније ове године доживио мождани удар док је живио на Филипинима, након чега му је ампутирана лијева нога, преноси Асошијетед прес.
Меган је недавно изјавила да је дубоко потресена овим оптужбама. Она је навела да је 2018. године видјела писмо које је садржало узнемирујуће тврдње о њеном оцу и да су јој тада дали увјеравања да ће оне бити истражене.
Меган је додала да је касније спријечила Маркла да има контакт са њеном и дјецом принца Харија, принцом Арчијем и принцезом Лилибет.
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