Аутор:АТВ редакција
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Њемачка полиција појачала је обезбјеђење у објектима произвођача дронова "Вингкоптер", која планира да производњу за украјинску војску, објавио је лист "Билд".
Раније данас, новинска фото агенција "7актуел" објавила је фотографију 15 возила агенција за ванредне ситуације паркираних у близини фабрике, недалеко од Дармштата.
Полиција је потврдила да тренутно јачају мјере безбједности у кругу фабрике уз распоређивање више снага и кориштење рефлектора, али није наведен разлог, пише "Билд".
"Вингкоптер" планира да производи дронове за украјинску војску у сарадњи са украјинском војном компанијом "Шедоу флајтек".
Русија сматра да испоруке Украјини ометају рјешење сукоба, дикетно уплићући земље НАТО-а.
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров рекао је раније да ће све пошиљке оружја за Украјину бити легитимна мета за Русију.
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