Од Кијева до Одеске области: Гдје су све Руси ударили током ноћи?

Аутор:АТВ редакција
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Руске снаге су током ноћи извеле масовни удар на војно-индустријски комплекс Украјине, саопштило је Министарство одбране Русије.
„Погођена су предузећа украјинског војно-индустријског комплекса укључена у производњу и складиштење крстарећих ракета и беспилотних летјелица дугог и средњег домета, објекти саобраћајне инфраструктуре у Кијеву, као и објекти лучке инфраструктуре у Одеској области и поморски бродови који се користе за потребе Оружаних снага Украјине“, наводи се у саопштењу.
Конкретно, у Кијеву је погођено монтажно предузеће авио-индустрије „Антонов“, које се бави производњом беспилотних летјелица дугог и средњег домета, крстарећих ракета „Фламинго“ и оперативно-тактичких ракета ФП-9, као и складишни комплекс у оквиру којег је организована производња беспилотних летјелица дугог и средњег домета авионског типа, као и лутајуће муниције „Хорнет“.
У украјинској престоници изведен је удар и на индустријско предузеће које производи беспилотне летјелице дугог и средњег домета авионског типа, као и компоненте за роботске системе, те на складиште беспилотних летјелица и ракетних убрзивача за њих, као и на друмско-железнички мост „Јужни“, који се користи за транзитни транспорт војног терета друмским и жељезничким путем.
У Одеској области погођени су објекти лучке инфраструктуре луке „Килија“, намијењени за истовар и складиштење војне опреме која се из иностранства испоручује Украјини.
Поред тога, погођен је брод за превоз расутог терета који је у луку „Черноморск“ превозио терет намијењен за потребе Оружаних снага Украјине.
У руском Министарству одбране више пута су истицали да руске снаге нападају инфраструктуру и логистичке правце како би умањиле војно-економски потенцијал противника. Притом, руске снаге користе наоружање способно да уништи било који циљ на цијелој територији Украјине, преноси РТ Балкан.
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