Од пензионера из БиХ одузете хиљаде евра

12.09.2025
Држављанин Босне и Херцеговине ухваћен је у прекоморској луци Росток са више од 40.000 евра и без важећих докумената.
Како преносе њемачки медији, ријеч је о 71-годишњем мушкарцу, код којег је пронађено 42.100 евра у готовини.
Мушкарац је у Њемачку ушао трајектом из Шведске, али је приликом провјере недостајала потребна дозвола боравка.
Током претреса, полицајци су пронашли велику количину готовине. Када је покушао да објасни поријекло новца, уопште није био убједљив.
Сумња на прање новца била је очигледна. У сарадњи са главном царинском службом Штралсунд, заплијењена је сума од 41.500 евра док се сва спорна питања не разјасне. Истовремено, у току је кривични поступак због неовлашћеног уласка, неовлашћеног боравка и прања новца, преноси портал "независне".
