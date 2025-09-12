Logo
Од пензионера из БиХ одузете хиљаде евра

Извор:

АТВ

12.09.2025

23:05

Од пензионера из БиХ одузете хиљаде евра
Фото: Pixabay

Држављанин Босне и Херцеговине ухваћен је у прекоморској луци Росток са више од 40.000 евра и без важећих докумената.

Како преносе њемачки медији, ријеч је о 71-годишњем мушкарцу, код којег је пронађено 42.100 евра у готовини.

Мушкарац је у Њемачку ушао трајектом из Шведске, али је приликом провјере недостајала потребна дозвола боравка.

Током претреса, полицајци су пронашли велику количину готовине. Када је покушао да објасни поријекло новца, уопште није био убједљив.

memic

Друштво

Правда за Џенана послала упозорење свим грађанима

Сумња на прање новца била је очигледна. У сарадњи са главном царинском службом Штралсунд, заплијењена је сума од 41.500 евра док се сва спорна питања не разјасне. Истовремено, у току је кривични поступак због неовлашћеног уласка, неовлашћеног боравка и прања новца, преноси портал "независне".

Мећавник

Занимљивости

Тарабићи прорекли када ће доћи тешка времена

Тагови:

novac

pare

evri

zapljena

