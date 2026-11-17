Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Међународног механизма за кривичне судове Грасијела Гати Сантана одбила је захтјев за раније пуштање на слободу генерала Војске Републике Српске Драгомира Милошевића, саопштено је из Механизма.
У одлуци Механизма, коју је потписала Сантана, наведено је да се Милошевићу не може одобрити раније пуштање на слободу због "тежине злочина за које је осуђен".
Према мишљењу Сантане, генерал Милошевић "није показао довољне знакове рехабилитовања", а нема ни доказа који указују на постојање хуманитарне основе за његово раније ослобађање.
У тексту се подсјећа да су власти Естоније у јулу ове године обавијестиле Механизам да се, према естонским законима, може разматрати раније пуштање на слободу, већ од 20. августа, те да је генералово понашање током издржавања казне у тој земљи било примјерено.
Међутим, из Талина су навели да се би пуштањем генерала Милошевића на слободу, наводно, јавио "ризик од понављања кривичних дјела", те да на то упућују "његово размишљање, ставови и понашање" и да се сматра да би "представљао ризик за друштво".
Драгомир Милошевић, некадашњи командант Сарајевско-романијског корпуса Војске Републике Српске, осуђен је на 29 година затвора 12. новембра 2009. године, преноси Срна.
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