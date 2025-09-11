Logo
Одговор Америци: Николас Мадуро диже војску

Извор:

СРНА

11.09.2025

16:33

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP

Предсједник Венецуеле Николас Мадуро изјавио је да ће његова земља распоредити војне, полицијске и цивилне одбрамбене снаге на 284 "борбене" локације широм земље, што је нова демонстрација војних капацитета током појачаних тензија са САД.

Вашингтон је појачао америчко војно присуство на југу Кариба у оквиру обрачуна са кријумчарима дроге и наредио распоређивање 10 борбених авиона "Ф-35" на аеродром у Порторику.

oluja grmljavina nevrijeme-10092025

Србија

РХМЗ издао ХИТНО упозорење на три временске појаве

Прошле седмице, у америчком војном удару на Карибима убијено је 11 људи и потопљен брод из Венецуеле за који је предсједник САД Доналд Трамп рекао да је превозио нелегалне наркотике.

Мадуро, који је тврдио да се америчка војска нада да ће га свргнути са власти и чија је влада саопштила да је видео који је објавио Трамп дјело вјештачке интелигенције, није рекао колико ће припадника војске, полиције и цивилних служби бити распоређено.

Влада Венецуеле је раније најавила повећање броја војника за 25.000 дуж границе са Колумбијом, која је центар трговине дрогом.

Младен Крстајић-11092025

Фудбал

Процурила информација: Младен Крстајић преузима репрезентацију

"Спремни смо за оружану борбу ако буде потребно", рекао је Мадуро у јутарњем преносу на државној телевизији, док је уз њега стајао министар одбране.

САД су прошлог мјесеца удвостручиле награду на 50 милиона долара за информације које би довеле до хапшења Мадура због оптужби за трговину дрогом и везе са криминалним групама.

Мадуро је негирао оптужбе, а венецуеланска Влада је саопштила да та земља није произвођач дроге.

