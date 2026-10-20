"Одлука Вашингтона отвара пут ка нормализацији односа са Русијом"

Аутор:АТВ редакција
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Одлука Сједињених Америчких Држава о санкцијама одражава озбиљан приступ Вашингтона и стварање услова за напредак и нормализацију односа, изјавио је замјеник руског министра спољних послова Сергеј Рјабков. Поред тога, он је истакао улогу Вашингтона у постизању рјешења украјинске кризе.
"Ово одражава озбиљан приступ овом питању и стварање услова за напредак у овој области. Да ли је ово одрживо је посебно питање. Видјели смо не само ову одлуку већ и накнадне коментаре америчког руководства, који чувају што је могуће више слободе дјеловања у овој области, као што је предсједник САД директно изјавио", навео је Рјабков.
Према његовим ријечима, став Москве о рјешењу украјинског сукоба не зависи од одлуке америчког предсједника Доналда Трампа да одложи увођење "паклених санкција" против Русије.
"Ове одлуке (Трампове санкције) не мењају наш фундаментални став нити наш приступ могућем рјешењу", казао је високи дипломата.
Он је напоменуо да је "овај приступ добро познат у Вашингтону и у европским престоницама".
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"И сигуран сам да је и Кијев свjестан тога", додао је Рјабков.
Русија поздравља жељу Вашингтона да помогне у рjешењу украјинског сукоба, нагласио је Рјабков.
"За нас је најважније пронаćи облик и формулу за рjешење које би осигурало и рjешење и одрживост. То укључује, наравно, рjешавање основних узрока кризе и сукоба и превазилажење многих проблема који су довели до садашње ситуације. Не видимо спремност да се то учини ни у Кијеву ни међу главним спонзорима Украјине. Стога је ситуација сложена. Али чињеница да је америчка администрација озбиљно посвеćена постизању рjешења је чињеница. То је нешто што поздрављамо", закључио је Рјабков.
Подсjетимо, Трамп је раније у новој уредби одустао од примjене санкција против руских званичника, банака и организација предвиђених новим законом о санкцијама против Русије. Закон такође предвиђа забрану нових америчких инвестиција у Русију и мjере за спровођење забране увоза руског уранијума.
Изузеци које је предвидео Трамп не односе се на раније уведене америчке санкције против Русије.
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