Аутор:АТВ редакција
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Стејт департмент одобрио је потенцијалну продаје опреме за авионе "Ф-16" у вриједности од 621,9 милиона долара.
"Државни секретаријат САД Марко Рубио донио је одлуку о одобравању могуће продаје војне опреме Влади Украјине ради одржавања авиона `Ф-16` и пратеће опреме", наводи се у саопштењу.
У објави се додаје да ће главни извођач посла бити изабран путем јавних набавки које спроводи администрација САД.
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