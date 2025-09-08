Одржан ванредни онлајн самит БРИКС-а: Рађа се нови свјетски поредак

08.09.2025
Одржан је ванредни онлајн самит БРИКС-а, сазван на иницијативу бразилског предсједника Луиса Инасија Луле да Силве.
Лидери организације размотрили су сарадњу у трговинско-економској и другим сферама, узимајући у обзир тренутну ситуацију у глобалној економији, саопштио је Кремљ.
На почетку сједнице, бразилски предсједник изјавио је да секундарне санкције ометају јачање трговинских веза између земаља.
''Увођење екстериторијалних мјера угрожава наше институције, секундарне санкције ограничавају нашу слободу да јачамо трговину међу пријатељским земљама, завади па владај је нова стратегија једностраног деловања, а БРИКС мора да покаже да је сарадња изнад свега'', рекао је Лула да Силва.
Коментаришући ситуацију у Украјини, бразилски лидер је рекао да рјешење мора узети у обзир легитимне интересе свих страна у вези са безбједносним питањима.
''Што се тиче Украјине, неопходно је отворити пут ка реалном концепту рјешења које би узело у обзир легитимне безбједносне интересе свих страна'', рекао је Лула да Силва.
Предсједник Кине Си Ђинпинг подржао је овај став.
Кинески лидер је такође позвао БРИКС да искористи своје снаге и продуби пословну сарадњу.
''Кина је спремна да сарађује са државама чланицама БРИКС-а у спровођењу глобалних развојних иницијатива и да промовише висококвалитетну имплементацију иницијативе Појас и пут'', рекао је он.
Он је истакао да поједине земље непрекидно изазивају трговинске и тарифне ратове, наносећи озбиљан ударац свјетској економији.
Си Ђинпинг је изразио увјерење да ће БРИКС издржати искушења међународних турбуленција и наставити стабилан и дугорочан развој.
Са своје стране, предсједник Египта Абдел Фатах ел-Сиси нагласио је да удружење дослиједно промовише конструктивну сарадњу на принципима узајамног поштовања. Он је такође изнио мишљење да је повјерење у Савјет безбједности УН опало и да овај орган не испуњава своју улогу у рјешавању спорова.
Јужноафрички предсједник Сирил Рамофоза говорио је о преласку из униполарног у мултиполарни свијет.
Он је примјетио сеизмичке промјене у глобалној трговини, које стварају и изазове и могућности за реструктурирање глобалне економије, преноси Sputnik News.
Јужна Африка подржава иницијативу за реформу СТО, земље БРИКС-а треба да подрже промјене на нивоу ове организације, рекао је Рамафоса.
