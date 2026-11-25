Аутор:АТВ редакција
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У Истанбулу се вечерас окупило 3.000 људи, а у Анкари 1.000 у Анкари на скуповима против насиља над женама, упркос забранама које су прогласиле турске власти.
Полиција је опколила и растјерала демонстранте у оба града, преносе агенције.
Демонстрације су одржане поводом 25. новембра, Међународног дана борбе против насиља над женама и дјевојчицама.
Сцена
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"Нажалост, чак и 25. новембра, држава има менталитет који спречава жене да протестују против насиља и да се изразе, чак и на један дан", изјавила у Истанбулу адвокат Ерен Кескин.
Према подацима организације за права жена "Зауставићемо геноцид" у Турској је ове године убијено 369 жена.
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