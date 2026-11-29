Аутор:АТВ редакција
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Излазност бирача на шпанским општим изборима до 14.00 часова била је 45,7 одсто, саопштило је Министарство унутрашњих послова.
Биралишта су отворена од 9.00 до 20.00 часова по средњоевропском времену.
Избори за шпански парламент одржавају се усред великих протеста због стамбених проблема и мигрантске кризе, што изазива забринутост због потенцијалног успона десничарских странака, објавио је портал "Баха".
Више од 38,6 милиона људи може дати глас за избор 350 чланова Конгреса посланика /доњег дома парламента/ и 209 чланова Сената /горњег дома парламента/.
Главна борба биће између владајуће Шпанске социјалистичке радничке партије /ПСОЕ/ премијера Педра Санчеза, опозиционе Народне партије и крајње десничарске странке Вокс.
Да би се обезбједила апсолутна већина у доњем дому парламента од 350 мјеста, странка мора да освоји најмање 176 мјеста.
Бројање гласова почеће након затварања бирачких мјеста. Очекује се да ће први прелиминарни резултати бити објављени вечерас, преноси Срна.
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