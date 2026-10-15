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Огласила се Русија: Познато када почиње испорука руског дизел-горива у САД

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15.10.2026 12:45

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Огласила се Русија: Познато када почиње испорука руског дизел-горива у САД
Фото: Tanjug / AP / Ramon Espinosa

Руске нафтне компаније спремне су да одмах започну испоруке дизел-горива у Сједињене Америчке Државе и на свјетско тржиште, али ће за реализацију првих испорука бити потребне најмање две до три недјеље, изјавио је потпредсједник руске владе Александар Новак.

Он је на маргинама међународног форума "Руска енергетска недјеља" у Москви рекао да су у току преговори о комерцијалним уговорима за извоз руског дизел-горива.

"Да би се испоруке реализовале, потребно је закључити уговоре, утоварити гориво, изнајмити брод и послати га купцу. Све то траје две до три недјеље. Зато је неопходно што прије закључити споразуме. Наше компаније су већ спремне за испоруке, практично одмах, у било ком тренутку", рекао је Новак.

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Предсједници Русије и САД Владимир Путин и Доналд Трамп разговарали су 9. октобра о испорукама нафтних деривата, а Москва је потврдила спремност да снабдијева америчко и свјетско тржиште нафтом и нафтним производима.

За руско дизел-гориво заинтересоване и друге земље

Руско дизел-гориво тражено је на свјетском тржишту, а за његове испоруке заинтересоване су и друге земље, поред Сједињених Америчких Држава, изјавио је потпредсједник руске владе Александар Новак.

"Руско дизел-гориво тражено је широм свијета. Наравно, заинтересовани су и други купци", рекао је Новак новинарима на маргинама међународног форума "Руска енергетска недјеља", одговарајући на питање ко је, осим САД, заинтересован за испоруке руског дизела.

Новак је раније најавио да Русија почиње да укида забрану извоза дизел-горива прије планираног рока и да је спремна да у октобру испоручи 300.000 тона, у новембру 500.000 тона, а у децембру милион тона, уз могућност повећања испорука на три милиона тона мјесечно.

Америчка администрација изузела је испоруке руског дизел-горива на свјетско тржиште од санкција до 7. априла 2027. године.

Међународни форум "Руска енергетска недјеља" одржава се у Москви од 14. до 16. октобра.

(Sputniknews.com)

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Тагови :

Русија

Америка

гориво

Нафта

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