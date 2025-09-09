Огласио се Катар након бомбардовања Дохе

Извор:
Катар се огласио се након израелског напада на пријестоницу Доху, у којем су, према тврдњама из бројних медијских извора мета били чланови политичког руководства Хамаса.
Експлозије које су се чуле у главном граду изазвале су велику забринутост, а катарске власти потврдиле су да се ради о инциденту највише озбиљности.
Нападнут Катар, одјекују експлозије у Дохи
Портпарол Министарства иностраних послова Катара Мајед Ал Ансари изјавио је како Катар "најснажније осуђује" израелски напад на стамбене зграде у којима су се налазили поједини чланови политичког бироа Хамаса.
"Овај злочиначки напад представља грубо кршење свих међународних закона и норми те озбиљну пријетњу сигурности и безбједности становника Катара" поручио је Ал Ансари.
Он је додао да држава Катар неће толерисати "овакво неодговорно израелско понашање и континуирано подривање регионалне сигурности, нити било какво дјеловање које циља сигурност и суверенитет Катара".
Према његовим ријечима, у земљи су већ покренуте истраге на највишем нивоу, а додатне информације ће бити објављене чим буду доступне.
Подсјетимо, израелска војска је раније потврдила да су Оружане снаге Израела (ИДФ) и обавјештајна служба Шин Бет извеле "циљани напад" у Дохи, тврдећи да је мета било високо руководство Хамаса, укључујући Халила ал-Хају, једног од политичких вођа покрета. Израелске власти наводе да су нападом гађани појединци које сматрају директно одговорним за напад 7. октобра прошле године и вођење рата против Израела.
Свједоци "Ројтерса" описали су како се дим дизао изнад дијела главног града Катара, док су поједини извори блиски израелској страни казали да је експлозија заправо била покушај атентата на вође Хамаса у тренутку док су, према наводима "Ал Џазире", расправљали о приједлогу америчког предсједника Доналда Трампа.
#WATCH The moment of the Israeli strike on the Hamas HQ in Doha pic.twitter.com/xy3hlD70lP— Conflict Radar (@Conflict_Radar) September 9, 2025
