Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У руском нападу на Запорожје повријеђено је 40 људи, укључујући четворо дјеце, тврде локалне власти. Владимир Путин поручује да су мјере одмазде због украјинских напада на руске рафинерије неизбјежне, док Кијев тражи појачан притисак Вашингтона на Кремљ и наставак међународне подршке.
Вршилац дужности начелника Запорошке обласне војне администрације Михајло Семикин навео је да је број повријеђених у нападу руских снага на тај регион достигао 40. Међу повријеђенима је четворо дјеце, од којих најмлађе нема ни годину дана, док остали имају четири, шест и 16 година.
Украјински предсједник Володимир Зеленски најавио је да ће се обратити новом сазиву америчког Конгреса, у којем ће већину имати демократе, како би затражио појачан притисак на Русију уколико Доналд Трамп не успе да убиједи Владимира Путина да оконча рат до краја године.
Зеленски сматра да ће Москва на крају бити приморана на прекид ватре због великих губитака на фронту и у економији, уз јединство Европе и истрајну подршку САД Кијеву.
Свијет
Срушио се војни хеликоптер: Нема преживјелих, појавили се снимци
Портпарол Кремља Дмитриј Песков изјавио је да Путин током боравка у Шенџену није предао кинеском лидеру Си Ђинпингу нити америчком предсједнику Трампу документе са предлозима за рјешавање украјинског сукоба и безбједносним гаранцијама. Песков је додао да датум наредне рунде трилатералних преговора у Абу Дабију још није утврђен, али да постоји сагласност о потреби наставка дијалога.
Путин је, с друге стране, поручио да Русија неће остати без одговора на украјинске нападе на њене рафинерије нафте, упркос Трамповом позиву да се Кијев уздржи од таквих акција.
"Мjере одмазде са наше стране су неизбјежне", рекао је руски предсједник на састанку са члановима владе и представницима нафтне индустрије у Кремљу.
Украјински шеф дипломатије Андриј Сибига најавио је да ће Кијев упутити демарш Међународној агенцији за атомску енергију (ИАЕА) због именовања руског званичника Алексеја Ферапонтова за заменика генералног директора те агенције.
Ферапонтов, замјеник шефа руске службе за еколошки, технолошки и нуклеарни надзор, налази се под санкцијама, а Сибига је именовање оценио као апсурдно, пише РТС.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму