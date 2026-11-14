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Огласио се министар саобраћаја САД-а: Обустава летова није узрокована кибернетичким нападом

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АТВ редакција
14.11.2026 18:33

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Огласио се министар саобраћаја САД-а: Обустава летова није узрокована кибернетичким нападом
Фото: Tanjug / AP / Ross D. Franklin

Министар саобраћаја САД Шон Дафи рекао је да обустава летова широм земље није узроковано кибернетичким нападом, већ замјеном бакарне жице оптичким каблом у телекомуникационим линијама.

Дафи је навео да је мрежа преоптерећена са око 1.000 покушаја повезивања сваких четири до пет секунди.

Према његовим ријечима, сада је "безбједно летјети" након забране летења коју је издала Федерална управа за ваздухопловство /ФАА/, али је упозорио да су кашњења и отказивања и даље могућа јер авио-компаније мијењају распоред летова и прерасподјељују посаде.

Он је поновио позив за већа средства од Конгреса за улагање у "најсавременији" систем контроле ваздушног саобраћаја.

Позвао је законодавце који стижу у Вашингтон након средњорочних избора да заједно раде на одобравању додатних 30 милијарди долара за нови систем, преноси Срна.

Контрола лета САД

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Дафи је истакао да се операције данас "полако враћају у нормалу" након поремећаја широм земље.

"Наш приоритет је тренутно да се побринемо да путници што прије безбједно стигну кући својим породицама", рекао је Дафи и захвалио контролорима лета, пилотима и посадама на њиховим напорима, објавио је портал "Баха".

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Подијели:

Тагови :

летови

обустава саобраћаја

Америка

отказани летови

Шон Дафи

Напад

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