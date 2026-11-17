Аутор:АТВ редакција
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Главне теме разговора предсједника Русије, Кине и Сједињених Америчких Држава, Владимира Путина, Си Ђинпинга и Доналда Трампа, који ће бити одржан ове седмице у Шенжену, већ су усаглашене, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков, истичући да је ријеч о сусрету који „нема преседан у савременом свијету“.
Одговарајући на питање новинара да ли је дневни ред тројног састанка утврђен, Песков је рекао да су основне теме договорене, али да се не може искључити могућност да током разговора буду отворена и додатна питања, преноси РИА Новости.
„Главне теме – да. Нећемо трчати пред руду. Нешто ће бити импровизовано током самог разговора“, рекао је Песков.
Он је нагласио да такав формат састанка лидера Русије, Кине и САД до сада није постојао, одбацујући поређења са историјским конференцијама у Јалти и Техерану током Другог свјетског рата.
„Сва поређења са Јалтом су политиколошке вјежбе које немају никакве везе са стварношћу. Исто важи и за Техеран. Све је потпуно другачије. Ово је веома важан састанак који у савременом свијету није имао и нема аналога“, истакао је портпарол Кремља.
Говорећи о могућем билатералном сусрету Путина и Трампа на маргинама самита АПЕК-а, Песков је рекао да тачно вријеме разговора још није утврђено, али да би Москва жељела да састанак траје најмање сат времена.
Он је указао и на заједнички поглед Русије и Кине на будуће уређење свијета, заснован на принципу мултиполарности.
„Најмање двије од три земље у основи свог виђења свјетског поретка заступају мултиполарност и искључују могућност да неко одлучује или унапријед одређује судбину других држава. То су Русија и Кина“, рекао је Песков.
Додао је да Москва и Пекинг не намјеравају да одлучују о судбини свијета, као што не желе ни да друге државе одлучују о њиховој будућности.
Песков је одговорио и на питање о могућем сусрету Путина са сјевернокорејским лидером Ким Џонг Уном током самита АПЕК-а.
„Наравно, ако он буде на самиту АПЕК-а, онда да, наравно“, рекао је Песков, не искључујући могућност билатералног разговора двојице лидера.
Самит Азијско-пацифичке економске сарадње (АПЕК) биће одржан 18. и 19. новембра у кинеском граду Шенжену, а Путин ће учествовати на том скупу.
Према ранијим најавама помоћника руског предсједника Јурија Ушакова, тројни састанак Путина, Сија и Трампа требало би да буде одржан у четвртак у резиденцији кинеског предсједника.
(Курир)
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