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Огласио се Василиј Небензја о смрти руског амбасадора у Америци

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АТВ редакција
11.11.2026 18:29

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Огласио се Василиј Небензја о смрти руског амбасадора у Америци
Фото: Youtube / United Nations

Стални представник Русије при УН Василиј Небензја изјавио је да жали због смрти руског амбасадора у САД Александра Дарчијева, за коју је рекао да је неочекиван и тужан догађај.

"Тужне, трагичне и неочекиване вијести. Ми, као и наше дипломатске мисије у иностранству, уживали смо у добрим, пријатељским односима", навео је Небензја.

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Он је додао да је Дарчијев био одличан, интелигентан дипломата и веома пријатан, културан човјек.

УН ИЗРАЗИЛЕ САУЧЕШЋЕ ПОВОДОМ СМРТИ РУСКОГ АМБАСАДОРА

УН изражавају саучешће поводом смрти руског амбасадора у САД Александра Дарчијева, рекао је замјеник портпарола свјетске организације Фархан Хак.

"Изражавамо саучешће његовој породици и руским властима", рекао је Хак агенцији РИА "Новости".

Информацију о изненадној смрти руског амбасадора у 67. години објавило је руско Министарство спољних послова.

Портпарол Министарства спољних послова Марија Захарова изразила је саучешће поводом смрти Дарчијева и рекла да је успомена на њега "благословена"

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Тагови :

Александар Дарчијев

Василиј Небензја

Уједињене нације

Русија

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