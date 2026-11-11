Огласио се Василиј Небензја о смрти руског амбасадора у Америци

Аутор:АТВ редакција
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Стални представник Русије при УН Василиј Небензја изјавио је да жали због смрти руског амбасадора у САД Александра Дарчијева, за коју је рекао да је неочекиван и тужан догађај.
"Тужне, трагичне и неочекиване вијести. Ми, као и наше дипломатске мисије у иностранству, уживали смо у добрим, пријатељским односима", навео је Небензја.
Свијет
Умро руски амбасадор у САД Александар Дарчијев
Он је додао да је Дарчијев био одличан, интелигентан дипломата и веома пријатан, културан човјек.
УН изражавају саучешће поводом смрти руског амбасадора у САД Александра Дарчијева, рекао је замјеник портпарола свјетске организације Фархан Хак.
"Изражавамо саучешће његовој породици и руским властима", рекао је Хак агенцији РИА "Новости".
Информацију о изненадној смрти руског амбасадора у 67. години објавило је руско Министарство спољних послова.
Портпарол Министарства спољних послова Марија Захарова изразила је саучешће поводом смрти Дарчијева и рекла да је успомена на њега "благословена"
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