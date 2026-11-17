Аутор:АТВ редакција
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Камера у аутомобилу забиљежила је драматичан тренутак када се огромна стијена одвалила с падине и свом силином ударила у возило које се кретало цестом у кинеској покрајини Сечуан.
Иако је ударац био снажан, сви путници, који су чланови исте породице, прошли су без повреда.
Today: A huge rock came crashing down onto the rear of a sedan, narrowly missing a woman in Li County, Sichuan Province, China.
Two family members were reportedly sitting in the back seat at the time.Thankfully, everyone escaped unharmed, with no injuries reported. https://t.co/C6lTncPQqL— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 15, 2026
Несрећа се догодила 14. новембра у 17.22 сати на државној цести 622, која повезује Ликсијан и Сјаоџин, у префектури Аба. Тако се наводи у опису видеоснимка објављеног на Инстаграму.
У тренутку несреће саобраћај се одвијао успорено због великог броја туриста који су током јесењих празника посјетили ово подручје.
Изненада се с лијеве стране цесте одломила огромна стијена и обрушила директно на задњи дио бијелог аутомобила. Од силине ударца задње стакло се истог тренутка разбило, а стијена се потом одбила од возила и завршила насред цесте.
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Застрашујући призор забиљежила је камера аутомобила који се налазио непосредно иза погођеног возила. На снимку се види како бијели аутомобил након снажног ударца наставља кретање, док огромна стијена остаје на коловозу.
Према информацијама наведеним уз снимак, сви путници у аутомобилу, који су чланови исте породице, прошли су без повреда, преноси Аваз.
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